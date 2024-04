Slăbit rapid fără dietă poate fi o afirmație pe care mulți dintre noi am putea-o contrazice. Știm, de asemenea, că slăbitul rapid nu este sănătos. Slăbitul sănătos este doar rezultatul unei diete atent calculate și urmate.



Iată, însă, că specialiștii în domeniul nutriției, în frunte cu nutriționistul Wasim Nazer, susțin că există cel puțin 7 reguli de aur care te pot ajuta să scazi în greutate cu un efort minim.



Slăbit rapid fără dietă. 7 reguli de aur



1. Bea multă apă



Regula numărul 1 este cea care are legătură cu hidratarea. Despre apa se știe că oferă senzație de sațietate, dar și că susține eliminarea toxinelor din organism și accelerează metabolismul.



2. Ține evidența caloriilor consumate



Deși pare complicat, există o serie întreagă de aplicații care te ajută să urmărești numărul calorilor, dar și al macronutrienților pe care îl consumi.



„În primul rând este foarte important să afli câte calorii îți este recomandat să consumi, iar apoi nu rămâne decât să consumi puțin sub acest prag, ca să intri în deficit caloric. Slăbitul va veni de la sine.”, explică Wasim Nazer.



3. Mănâncă des și puțin



Pe vremuri, înaintașii noștri, mâncau puțin și des. Aceasta este o regulă de aur în menținerea constată a numărului de kilograme, pe care îți este recomandat să o urmezi. Nu te înfometa pentru că aceasta este o manieră sigură de a câștiga kilograme în plus fără să-ți dai seama.



4. Mănâncă legume



Bogate în vitamine, minerale și mai ales fibre, legumele adăugate în meniul tău zilnic hrănesc organismul, accelerează metabolismul și îmbunătățesc digestia, susținând un tranzit intestinal perfect.



5. Nu lăsa să treacă o singură zi fără mișcare



Fie că mergi la sală, că faci plimbări scurte sau că urci scările, în loc să iei liftul, să știi că mișcarea zilnică este o soluție eficientă de a arde kilogramele în plus.



6. Adaugă în dieta ta grăsimile sănătoase



Din dieta zilnică trebuie să facă parte grăsimi sănătoase precum cele provenite din avocado, nuci, semințe, ulei de pește, ghee și ulei de măsline. Asigurând organismului grăsimi sănătoase, acesta nu va simți nevoia de grăsimi și nu va apărea pofta de alimente nesănătoase.



7. Scoate zahărul din dieta ta



Dacă vrei să slăbești, zahărul nu are ce să caute în dieta ta motiv pentru care acesta este cel mai bun moment să-l scoți de tot.



„Desigur că zahărul consumat indiferent de cantitate nu vine cu vreun beneficiu asupra organismului, de aceea sfatul meu a fost întotdeauna acela de a renunța la el. Atenție mare, însă, când spun să renunți la zahăr, mă refer la toate tipurile de zahăr, din toate sursele, așa că mare atenție la ce scrie pe etichetă, există surse ascunse de zahăr extrem de periculoase.”, conchide nutriționistul Wasim Nazer.

Vizionare placuta