De ce e foarte utila apa termala vara?

Am facut deja un prim pas: am renuntat la placa de intins parul si mi-am lasat onduleurile sa imi puna trasaturile in valoare. Urmeaza statul la plaja si tratamentul de ingrijire al tenului, pentru ca fondul de ten si-a lasat cateva amprente pe chipul meu, nu tocmai fin si fara imperfectiuni in acest moment.

Cat am fost o copila si mai apoi adolescenta, nu am stiut sa fac diferente intre produsele de demachiat. Foloseam ce-mi pica in mana sau nu foloseam deloc (cea mai mare prostie, stii si tu asta).

Am incercat si servetelele demachiante, dar nu le-am nimerit pe alea potrivite, am fost fana a unui gel de dus pentru bebelusi, pe care l-am folosit ani la rand si inca o fac, dar fara sa uit vreun moment de apa termala.