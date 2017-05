In primul rand ca pielea noastra are nevoie sa treaca printr-un ritual atent de ingrijire, ritual care ar trebui inceput cu cateva saptamani inainte de expunerea la soare, insa este in regula daca se intampla chiar si cu o zi inainte. Important este sa nu treci peste.

Un ritual de ingrijire/pregatire include curatare, exfoliere, hidratare, impachetari si, bineinteles, folosirea unor creme cu factor de protectie.

Si acum ca am ajuns la mare, ce mai ramane de facut? Ne luam costumul de baie, ochelarii de soare, prosopul, o sticla de 2L cu apa si suntem gata sa ne petrecem toata ziua pe plaja?