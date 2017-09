Scapa de raceala! Cum sa iti cresti imunitatea natural la inceput de toamna

Kit-uri pentru intarirea sistemului imunitar

Iar astfel de produse naturale sunt uneori capabile sa iti intareasca organismul precum o fortareata. In plus, ele vin adesea in pereche de „soldati” capabili sa iti protejeze organismul cat mai bine, in pachete promotionale atractive si mult mai convenabile ca pret. Acestea constituie de regula combinatii de cate doua produse naturale diferite, din ingrediente cu multiple beneficii si rezultate in intarirea sistemului imunitar.

Printre aceste produse se numara mierea de Manuka. Naturala, neprocesata, neamestecata, mierea de Manuka are proprietati antibacteriene si este un supliment alimentar ideal. In caz de raceala si gripa, mierea vine in ajutor cu efecte benifice multiple, luptand impotriva durerilor de gat si a tusei, si, bineinteles, ajuta la intarirea sistemului imunitar.

Antioxivita si uleiul de cocos alcatuiesc un pachet de sanatate puternic. Antioxivita este cel mai puternic antioxidant natural, incetineste imbatranirea si reduce stresul oxidativ, are actiune puternic antitumorala, antivirala, antibacteriana, este tonica pentru creier, musculatura si sistemul circulator.

Antioxivita + Ulei de cocos Pachet Miere de Manuka