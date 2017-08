Decoratiuni luminoase pentru atmosfera cozy

De cand ma stiu am iubit agitatia si am fost dependenta de oameni. Nu am suportat ideea de a sta singura mai mult de 60 de minute si nici sa locuiesc undeva departe de galagiosul Bucuresti. Nici macar parcurile nu imi placeau. Prea multa liniste.

De patru ani, insa, de cand m-am mutat singura in apartament, situatia s-a schimbat total. Am dormit singura inca din prima seara, cand nu aveam decat mobila in bucatarie si o saltea sparta pe care sa dorm. Tin minte ca ploua torential si tuna infricosator, dar eu imi creasem un coltisor cozy in care ma simteam in siguranta.

Salteaua dezumflata, o patura, o perna si o fotografie in rama, laptopul, ursuletul de plus si o decoratiune luminoasa care sa-mi tina de urat pana a doua zi. A fost o seara magica.