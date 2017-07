Daca ai ajuns aici inseamna ca esti o tipa activa si ca iti continui activitatile sportive chiar daca este cald. Daca faci sport in aer liber vara, ti-am cautat cateva sugestii de haine si accesorii sport de vara.

Fie ca faci jogging, fie ca iti place sa mergi in ritm alert, fie ca esti adepta activitatilor outdoors sau mergi in drumetii, fie ca faci yoga in parc, vei gasi mai jos sugestii de echipament sport in aer liber, vara.