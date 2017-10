Lenjerie intima pentru o toamna fierbinte

Chiloti de dama super sexy

Cum s-ar spune... nici chilotii de dama nu mai sunt ce au fost odata. Chiar se intampla rar sa mai gasesti o pereche de chiloti simpla, acum se gasesc mai mult modele transparente, chiloti din dantela, chiloti cu aplicatii, care mai de care mai incitanti.

Chilotii sunt clasici, tanga, boxeri, brazilieni, cu croiala frantuzeasca si modelatori. Nu ar strica sa avem in sertarul cu lenjerie intima cate un model din fiecare categorie. O sa avem nevoie de ei cand ne asteptam mai putin. Si sa nu uitam sa ii alegem in functie de culoarea preferata si de puterea ei asupra starii noastre de spirit. Cei nude sunt potriviti pentru hainele in culori deschise si mai sunt chilotii fara cusaturi, pentru hainele foarte mulate.

Chiloti albi cu croiala clasica Chiloti tanga cu model discret Chiloti nude cu tul si dantela

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Vadim Zakharishchev