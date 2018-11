Ce piese vestimentare vor mai rămâne pe lista designerilor? [sfaturi de la stilist Ana Amelian Nechita]

Cu fiecare sezon, moda se reinventează. Sau, altfel spus, repetă un fel de ciclu. Ceea ce a fost în trend acum 50 ani este regândit și reinterpretat. Uneori, aceste repetări sau reinventări sunt în intervale mai scurte, de la an la an. Despre ce piese vestimentare vor rămâne după 2018 am discutat cu stilistul Ana Amelian Nechita.