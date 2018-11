Printre cele mai șic pardesiuri ale toamnei se numără și cele cu print leopard

Oh, da! Imprimeul leopard nu doar că nu a mai dispărut de pe podium de vreo 10 ani, dar acum apare în piese dominante, mari, care își fac imediat prezența cât ai zice… ”roaaaar!”. Calvin Klein, Victoria Beckham, Kors, Roberto Cavalli, Max Mara au propus pardesiuri șic de toamnă, mizând pe animal-print!

Extra pont: se poartă aceste pardesiuri ton sur ton, cu mult leopard în completare. Take it or leave it! Dar dacă îl porți, să fie cu curaj! Altfel, te sfâșie cu totul!

Alege pardesiuri din piele și vinilin de pe ASOS