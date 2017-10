Infectii genitale la femei

Uretrita reprezinta o infectie a uretrei (canalul care face legatura intre vezica urinara si exterior si prin care se elimina urina). Uretrita este o patologie frecvent intalnita la femei, fiind o infectie cauzata de bacterii, contactate, de obicei, prin boli cu transmitere sexuala.

Cistita este termenul care descrie inflamatia vezicii urinare, confundata adesea cu “raceala la ovare” sau anexita. Ea poate sa apara in continuarea uretritei, ca urmare a patrunderii bacteriilor prin uretra.

Simptome: nevoia frecventa si urgenta de urinare, fara a elimina insa o cantitate normala, durere la urinare, urina inchisa la culoare si cu miros puternic, prezenta sangelui in urina (nu se observa cu ochiul liber), dureri in timpul actului sexual, dureri de burta.

Escherichia Coli. Intrucat bacteria E Coli este in mod normal prezenta in intestine, este intalnita adesea in scaun si in jurul anusului. Uneori, aceste bacterii pot migra spre uretra.

Clamidoza este una dintre cele mai frecvente boli cu transmitere sexuala. Daca infectia apare la femeile insarcinate, copilul se va naste cu probleme oftalmologice si pulmonare.

Simptome: usturimi sau dureri la urinat, pierderi vaginale anormale, sangeri vaginale intre ciclurile menstruale, prurit genital, dureri abdominale, febra, oboseala.

Candidoza vaginala este o infectie produsa de inmultirea exagerata a unei ciuperci. Este prezenta in cavitatea bucala, in tubul digestiv, pe piele si in vagin, alaturi de o serie de bacterii benefice. Atunci cand flora vaginala este perturbata, sau dupa o simpla vizita la piscina, ori un tratament cu antibiotice, poate aparea o supradezvoltare a Candidei Albicans.

Simptome: scurgeri vaginale, mancarimi, senzatie de arsura, miros neplacut.

