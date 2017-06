Haine cu transparente - cel mai versatil trend de vara

Imi place ca moda se schimba si imi place cand moda anilor ’80 si ’90 revine. Pentru acelea dintre noi care la vremea respectiva nu au avut posibilitatea sa poarte hainele adecvate trendului, acum este sansa.

Este sansa noastra sa fim asa cum doar in cele mai indraznete visuri am fost. Si nu conteaza varsta, la fel cum nu conteaza kilogramele. Important este cum ne simtim in interior, iar daca stam bine la capitolul asta, inseamna ca putem avea lumea la picioare.

Cel mai versatil trend de vara este si cel mai indraznet stil. Sa porti haine cu transparente inseamna ca nu-ti pasa de ce ar putea spune lumea si ca atunci cand mergi pe strada nu esti atenta la privirile atintite asupra ta.

Eu mai am putin de lucru atat la interior, cat si la exterior, dar tot m-am entuziasmat sa aleg cateva piese vestimentare cu transparente potrivite pentru vara asta.