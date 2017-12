Cele mai altfel sacouri pe care ai face bine sa le ai

Sacoul a incetat de mult sa mai fie o piesa office purtata doar la locul de munca. In prezent nu trebuie sa lucrezi in banca sau la un birou de avocatura ca sa il imbraci, acum esti libera sa il porti in orice moment din zi si din noapte, cand mergi la intalniri romantice, la dans in club si lista poate continua.

Prin urmare, am pornit in cautarea unor modele de sacouri altfel decat cele pe care le vedem la tot pasul. Am gasit sacouri asimetrice, sacouri cu maneci evazate, decorate cu paiete si sacouri tip rochii, la mare cautare in 2017 si, cred eu, si in anul urmator.