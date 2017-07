Hidratare, hidratare si la felul doi tot hidratare. Apa, apa, ceai si limonada. Cam dupa asta ar trebui sa ne ghidam viata in tot sezonul estival.

Ca sa fie posibil acest lucru, e nevoie sa avem mereu in geanta o sticla cu apa.

Eu, spre exemplu, ca sa plec la drum linistita, imi iau mereu apa de acasa ca sa nu fiu nevoita sa astept pana la cel mai apropiat chiosc ca sa ma alimentez. Nu mereu am timp sa fac opriri, in cele mai multe zile ma grabesc sa prind autobuzul si sa ajung cat mai repede la birou. Ca sa nu mai zic de plimbarile in afara orasului sau a tarii, cand ajung in locuri mai putin populate de magazine si e posibil sa nu am de unde sa ma aprovizionez.