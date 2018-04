Suport dublu tip braț pentru laptop și monitor pentru a reduce încordarea gâtului și a ochilor

Dacă de regulă stai în monitor – de laptop sau computer - cu ochii foarte bine țintiți că abia clipești de la atâta încordare, și cu gâtul foarte încordat, e cazul să schimbi ceva de bază. Și anume: mută la un nivel mai înalt monitorul și / sau laptopul.

Te ajută un suport de tip braț reglabil pentru laptop și / sau monitor. Eu am găsit unul dublu, care include și o tăviță tip panou pentru laptop, dar și un braț pentru monitor. De altfel, poate fi utilizat doar pentru două monitoare, sau doar pentru un monitor / laptop ori pentru documente și laptop / monitor deopotrivă. Astfel, dacă munca ta implică documentare adesea, să lucrezi având un asemenea suport ergonomic dublu pentru instrumentele de lucru este o… binecuvântare. Nu spun doar pentru confortul foarte sporit, dar și pentru că îți crește pofta de lucru, având tot ce ai nevoie la același nivel cu privirea și gâtul tău.

Acest suport dublu pentru laptop și monitor / documente este pre-asamblat, pentru o instalare ușoară și rapidă, în doar câteva minute, cu opțiuni de prindere și fixare a clemei. De asemenea, permite o bună gestionare a cablurilor și reduce riscul de încurcare a acestora pe birou și spațiul de lucru.

Vezi mai multe detalii și preț

Pe mine munca la birou mă relaxează zilnic, de regulă. Chiar și când am taskuri dificile de îndeplinit, îmi place să lucrez la birou, mă detașează de probleme. Iar acum, că am descoperit și astfel de suporturi ergonomice pentru a spori confortul în spațiul de lucru, treaba tinde să devină și mai frumoasă și plină de farmec, fără stres și oboseală în plus.

Ce regret e că nu am găsit mai devreme astfel de lucruri must have pentru birou! Ca să mă bucur de orice clipă din plin, chiar și când lucrez. Pentru că, știm bine, bucuria și seninătatea lucrului (bine făcut) crește mult și bine productivitatea! Căci creativitate avem. Din plin! ;)

Hai… să fie cu spor! :)

Sursă main page photo: Pexels