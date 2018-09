Dacă e de buget redus, nu înseamnă că nu poate fi de mare efect! Am vrut să aleg pentru o ținută office de început de toamnă la un preț total mic, sub 100 lei, o rochie în stil minimalist, simplă, dar cu personalitate! Și fiind piesă centrală pentru ținuta mea cu cost redus, această rochie trebuia să fie la un preț mic, la reducere. Și am reușit să o găsesc. :) Iat-o!

O rochie office simplă fără mâneci cu imprimeu geometric în trei culori tip color block, de mare efect, într-o combinație cromatică extrem de plăcută (alb, negru și roșu), care adaugă stil, eleganță și originalitate oricărei ținute, este alegerea perfectă pentru ținuta de care am nevoie azi. E la un preț incredibil de mic, de 26.76 lei și poate fi purtată cu succes în multe alte combinații wow, nu doar în ținuta mea de azi!

Poți combina această rochie cu piese în oricare din culorile cu care este ea concepută sau o poți asorta cu alte haine, încălțăminte și accesorii în nuanțe neutre sau din aceeași gamă (bej, nude, gri, maro, bordo etc.).

