Pomelo se cultiva in Taiwan, India, Malaesia, Indonesia, Noua Guinee, dar si in zonele mai calde din America. Pulpa fructului este galbena cu variatii de roz si rosu, are gustul ca un grapefruit dulce.

Pomelo este cel mai mare fruct din categoria citricelor, ajungand uneori pana la dimensiunile unui pepene urias.

Coaja galben-verzuie este moale si groasa si poate fi folosita la prepararea marmeladei. In China coaja este folosita si la prajituri. In Vietnam florile sunt folosite pentru prepararea parfumurilor.

Pomelo este bogat in vitamina C. Contine luteina, betacaroten, potasiu, fier, magneziu si calciu. Sa nu uitam si vitaminele B1, B2, B3, B5 i B9.

Coaja poate fi folosita pentru tratarea ranilor pielii.

foto interior si prima pagina: imagine4sell, Shutterstock