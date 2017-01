Medicii va recomanda sa evitati sa gatiti alimente in folie sau vase de aluminiu, dar si sa le depozitati in ele. Caserolele din plastic in schimb sunt total contraindicate pentru incalzirea sau prepararea mancarii la microunde. Staniolul contine ioni toxici din aluminiu care aduc un lant de probleme, de la cancer la osteoporoza, iar controversata substanta Bisfenol A din unele caserole poate afecta fertilitatea, in special in cazul barbatilor. La microunde, substanta toxica trece mai usor in mancare.

Pe cat este de nociv, pe atat este de "prezent" in casa noastra: in alimente, in staniolul in care impachetam sandviciurile, in vasele de gatit si tacamuri, in antiperspirante, chiar si in unele medicamente. Si apa contine aluminiu, dar sub forma de saruri, fiind singura situatie cand nu este nociv.

"Ionii de aluminiu pot ajunge in alimente si, odata ingerati, au un efect toxic, in special asupra creierului. In top se afla afectiunile neurovegetative (Alzheimer, Parkinson), anemie, afectiuni pulmonare. In plus, impiedica absorbtia calciului, crescand astfel riscul de osteoporoza sau alte boli ale oaselor", atrage atentia nutritionistul Ionut Stefan.

