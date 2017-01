In viata, intalnim o intreaga gama de idei despre ce se presupune a fi bine sau rau. Auzim lucruri atat de des incat incepem sa le acceptam ca fiind adevar. Cum multe dintre aceste lucruri sunt negative, in momentul in care ne legam de ele, acestea ne pot trage in jos ani intregi.

Mark Chernoff ne ajuta sa intelegem mai bine minciunile astfel incat sa stim cu ce ne confruntam.

Prima minciuna: A fi singur = singuratate

Singuratatea nu inseamna intotdeauna singur asa cum "relatie" nu inseamna intotdeauna fericire. A fi singur nu iti va aduce niciodata la fel de multa singuratate precum a fi intr-o relatie gresita. Daca simti ca esti pe drumul gresit, fa o pauza si petrece mai mult timp in compania ta. Apreciaza-ti propria valoare, pune-ti in ordine gandurile si sentimentele. Iar data viitoare cand vei mai fi intr-o relatie care simti ca se scufunda, fii pregatita sa inoti singura.

A doua minciuna: Fericirea vine atunci cand ai tot ce vrei

A fi fericit nu inseamna ca nu iti mai doresti alte lucruri, inseamna ca esti recunoscator pentru ce ai obtinut pana acum si ai rabdare cu ce urmeaza sa se intample in viata ta. Uneori suntem atat de prinsi in incercarea de a realiza ceva maret incat nu mai observam lucrurile marunte care chiar conteaza. Ar fi bine sa apreciem ziua de astazi pentru ca merita. Traiesti clipe momente de care iti va fi dor in anii urmatori.

A treia minciuna: Durerea este ceva ce se poate vedea

Nu subestima niciodata durerea unei persoane pentru ca, in toata sinceritatea, toata lumea duce lupte. Unii oameni stiu doar sa isi ascunda mai bine durerea decat altii. Dar tu nu vei stii niciodata ce se intampla in spatele usilor inchise.

A patra minciuna: Doar cativa oameni au posibilitatea de a trai o viata asa cum iti doresc

Daca in fiecare dimineata te trezesti si iti spui "Da, astazi va fi o zi extraordinara", iar in dupa amiaza gasesti un motv pentru a iti spune "Da, astazi chiar este o zi extraordinara", iar in fiecare seara gasesti un motiv pentru a iti spune "Astazi chiar a fost o zi extraordinara"... apoi, intr-o zi, multe luni de acum inainte, vei privi inapoi si vei zambi... si iti vei spune "Chiar am trait o viata extraordinara!".

A cincea minciuna: Vremurile grele sunt inutile

Uneori, lucrurile trebuie sa mearga gresit pentru a putea merge pe drumul destinat noua. Uneori, trebui sa ne lovim de oameni cu care nu suntem compatibli pentru a intalni oamenii potriviti pentru noi. Uneori, trebuie sa ne simtim mici pentru a fi cu adevarat puternici. Uneori, trebuie sa depasim o multime de obstacole pentru a ne vedea visurile implinite. Uneori trebuie sa punem binele in fata raului stiind ca, in cele din urma, merita toata experienta pe care ai trait-o.

A sasea minciuna: Visurile sunt o pierdere de timp

Cele mai mari daruri sunt cele pe care ochii nu le pot vedea, insa inima le simte. Ceea ce putem vedea este, de obicei, doar o mica fractiune din ceea ce se intampla. Imaginatia noastra ne poate ajuta sa mergem mai departe, sa gasim lucruri care sunt invizibile pentru ochi, insa importante pentru inima. Undeva, ceva incredibil asteapta sa fie cunoscut, trebuie doar sa visezi suficient de mult pentru a il descoperi.

