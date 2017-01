Aplicarea tusului de ochi poate fi unul dintre cei mai dificili pasi in machiajul ochilor - daca ai gresit, trebuie sa o iei de la capat. Recent, am dat peste un tutorial foarte dragut in care sunt prezentate etapele necesare pentru a obtine un machiaj sofisticat, ce poate fi purtat atat in timpul zilei, cat si seara sau la un eveniment elegant (este potrivit si pentru mirese).

Mai jos va prezentam cateva trucuri simple pentru a trasa perfect tusul de ochi:

1. Poti face ca machiajul ochilor sa reziste mai mult prin aplicarea unei pudre translucide dupa ce s-a uscat tusul de ochi;

2. Foloseste un creion dermatograf ca un "ghid" pentru tusul de ochi lichid;

3. Daca vrei ca linia trasata sa iasa si mai mult in evidenta, acopera pleoapa cu un fard cat mai deschis;

4. In cazul in care linia facuta nu este perfecta, sterge cu un betisor de urechi pe care ai pus putin demachiant;

5. Pentru a crea aspectul de ochi cat mai mari, foloseste pe pleoapa inferioara un creion dermatograf alb;

6. Genele false sunt optionale - insa daca optezi pentru a le folosi, asigura-te ca aplici gene fir cu fir pentru un aspect cat mai natural.

foto prima pagina: captura Youtube