Mugurii de brad sunt un adevarat izvor de sanatate pentru corp, efectele terapeutice ale siropului de brad fiind indelung laudate si multiple: antiseptice, antiinflamatoare, sedative, diuretice, astringente, cicatrizante, antidiareice, antireumatice, vitaminizante. Afla si tu care sunt beneficiile siropului de brad pentru sanatate din acest articol.

Mugurii de brad apar in lunile mai-iunie, in functie de zona in care cresc, si pot fi recunoscuti dupa culoarea lor verde crud, acestia fiind ideal de cules atunci cand au deja doua degete lungime. Iata cateva dintre beneficiile siropului din muguri de brad!

Beneficiile pentru sanatate ale siropului de brad: bolile respiratorii

Siropul de brad este indicat in tratarea afectiunilor laringelui, a traheei si calmeaza tusea. De asemenea, el aduce beneficii in caz de bronsita, astm bronsic si tuberculoza.

Astfel, se iau zilnic 6-10 lingurite de sirop de brad preparat la rece in miere. Acest preparat are efecte dezinfectante, calmante si ajuta la regenerarea tesuturilor lezate de infectii. Suplimentar, se face gargara cu doua lingurite de tinctura de muguri de brad diluate intr-un sfert de pahar de apa.

De altfel, nu intamplator, padurile de brad reprezinta un mediu ideal, in care se amenajeaza sanatoriile pentru refacerea sanatatii pacientilor cu afectiuni respiratorii.

foto interior si prima pagina: Evan Lorne, Shutterstock