Sunt momente in care lucrurile nu sunt asa cum iti doresti; sunt momente in care simti ca nu mai poti si ai vrea sa renunti; sunt momente in care viata pare nedreapta; sunt momente in care te gandesti ca nu vei mai vedea niciodata luminita de la capatul tunelului... pentru astfel de momente, am sa iti zic cateva lucruri.

As vrea sa tii minte toate aceste mici lucruri:

1. Nu conteaza cat de incet mergi atata timp cat nu te opresti.

2. Trebuie sa razi inainte de a fi fericit, de teama ca vei muri fara sa fi ras vreodata.

3. Cea mai mare greseala pe care o poate face cineva este sa ii fie frica sa greseasca.

4. Nu conteaza cum te simti, te ridici din pat, te imbraci si faci ce-i mai bine pentru tine.

5. Cauta neincetat sa ramai liber. Inima ta poate iubi tot ce doreste. Viata nu are nicio valoare inchisa intre limite. Te desavarsesti mereu. In fiecare rasarit de soare se naste ceva frumos. Calatoria aceasta nu are sfarsit.

6. Cu cat mai repede vei avea incredere in tine, cu atat mai repede vei sti cum sa traiesti.

7. Nu e important cat de mic esti, important e cat de mare vrei sa fii.

8. Cele mai importante lucruri din lume au fost realizate de oameni care au continuat sa incerce si atunci cand parea ca nu mai exista cai de reusita.

9. Daca vrei ca viata ta sa fie o poveste minunata, intelege ca tu esti autorul si in fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o noua pagina.

10. Asa este viata si din aceasta lume nimeni nu scapa viu.

11. Daca ai cazut ieri, astazi trebuie sa te ridici!

12. Daca esti in cautarea unui final fericit si nu gasesti niciunul, poate ca este timpul sa incepi sa cauti un nou inceput.

13. Cel care muta un munte incepe intotdeauna prin a indeparta pietrele mai mici.

14. Nu regreta nimic. Totul se intampla cu un motiv, este o parte a procesului de vindecare. Viata este un proces de vindecare.

15. Cerceteaza trecutul daca vrei sa prezici viitorul.

16. Orice lucru are frumusetea lui, dar nu oricine o vede.

17. Nu cauta raspunsuri imposibile. Mai bine schimba intrebarile.

18. Nimic nu valoreaza mai mult decat ziua de azi.

19. Incearca ca in fiecare zi sa faci ceva frumos pentru cineva. Chiar si un zambet poate schimba modul in care se simte un om.

20. Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, dar trebuie traita privind inainte.

21. O provocare devine obstacol daca iti pierzi increderea in tine.

22. Nu uita! Iti trebuie putine lucruri ca sa fii fericit!

23. Toate victoriile mici merita sa fie sarbatorite, fiecare pas din acest drum. Lucrurile mici bine facute sunt cele care fac ca viata sa fie frumoasa, interesanta.

24. Sunt mai multe lucruri frumoase in viitor decat cele pe care le lasi in trecut.

25. Urmareste-ti gandurile, ele devin cuvinte. Urmareste-ti cuvintele, ele devin actiuni. Urmareste-ti actiunile, ele devin obiceiuri. Urmareste-ti obiceiurile, ele devin caractere. Urmareste-ti caracterul, el devine destin.

26. Toti spun: ‘Ce greu trebuie sa fie sa mori!’. Un mod ciudat de a se plange din partea unor oameni care ar trebui sa traiasca.

27. Cea mai mare aventura este sa-ti traiesti viata visurilor tale.

28. In viata nu conteaza unde te afli, ci pe cine ai alaturi.

29. Ce mai astepti? Mergi mai departe!

30. Pe masura ce imbatranesti, nu mai conteaza sa ai succes. Conteaza sa ai alaturi de tine oamenii pe care ii iubesti.

foto interior si prima pagina: 100ker, Shutterstock