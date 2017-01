Imagineaza-ti aceasta situatie: intr-o noapte intunecata, conduci masina si, dintr-o data, observi trei persoane care asteapta in statia de autobuz:

- o femeie batrana si foarte bolnava;

- un prieten vechi care ti-a salvat viata la un moment dat;

- femeia/ barbatul visurilor tale.

Pe care dintre aceste persoane o conduci acasa?

Gandeste-te pentru cateva secunde si apoi raspunde... si citeste in continuare pentru a afla ce inseamna alegerea facuta.

Ai putea sa iei cu masina batranica bolnavioara deoarece incerci sa ii salvezi viata. Sau ai putea alege vechiul prieten pentru ca el ti-a salvat la un moment dat viata si aceasta ar fi o sansa sa ii returnezi favoarea. Cu toate acestea, insa, cand vei mai primi o noua sansa pentru a iti intalni sufletul pereche?

Aceasta intrebare a fost folosita de o companie la un interviu de angajare. Doar unul din cei 200 de canditati au indraznit sa aleaga un alt raspuns - diferit de cele trei optiuni. Si, ghici ce? A fost angajat.

Raspunsul lui: As da cheile de la masina vechiului meu prieten si i-as cere sa duca la spital batranica bolnavioara. Intre timp, eu as ramane in statia de autobuz cu femeia visurilor mele.

Uneori, este bine sa iesi din zona de confort si sa gandesti altfel. Deciziile creative reprezinta cheia problemelor complexe.