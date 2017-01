Rochia din piele eco - cum o purtam in 2017

Slabiciunea mea pentru hainele din piele (naturala sau ecologica) a inceput cu o simpla geaca maro. Un an mai tarziu a urmat ce-a doua jacheta, de aceasta data am ales un model in genul celui de motociclist, plus o pereche de pantaloni. Nu am ramas indiferenta nici in fata unei bustiere imitatie de piele, iar pentru 2017 am pus pe lista achizitionarea unei rochii din piele.

Vreau sa o port la petrecerea pe care o voi da cu ocazia schimbarii prefixului, asa ca sunt in cautarea unui model care sa ma transforme in femeia irezsitibila, dar si serioasa in acelasi timp. Stii ce spun… genul ala “uita-te, dar nu atinge!”. Pentru ca vreau sa fie midi, imi permit sa afisez un decolteu, e de bun simt.