2 idei de tinute pentru o cina romantica de Valentine's Day

Outfit-ul Nr. 1

Pentru ca 14 februarie este o zi friguroasa de iarna, am ales un outfit all black, cat am putut de calduros, elegant si seducator. Am luat o salopeta lunga, dar cu bretele subtiri, dintr-un material foarte fin, o pereche de botine din piele intoarsa si o haine de blana care sa te incalzeasca de la masina pana in local.

Pentru ca salopeta este prevazuta cu un guler tip choker, nu mai ai nevoie de bijuterii. Daca tii neaparat sa mai adaugi ceva, poti opta pentru un inel cu piatra mare sau o bratara subtire.

Ca si geanta, am ales tot una neagra, tip plic, cu detalii colorate aplicate.

Salopeta: 399 lei; Haina de blana: 314,99 lei; Botine: 284,99 lei; Geanta: 124,99 lei