7 rochite sexy in culoarea anului 2017

Institutul Pantone e “responsabil” cu desemnarea culorilor anului. Ei bine, in 2017 se remarca o reintoarcere la natura, la tonurile explozive pe care le zarim in valurile turcoaz ale marii, in verdele intens al vegetatiei.

Culoarea lui 2017 – intitulata Greenery – este un verde intens, puternic, aproape acid. Un verde fresh, plin de prospetime, un verde tineresc, exuberant, o nuanta din care razbate pofta de viata, zambetul relaxat al verii, atunci cand esti in concediu, un verde ce aminteste de mugurii primaverii dar si de cocktailurile cu mere sau menta. Acest verde young & cool va fi vedeta primaverii si a verii 2017. Prezent in stilul nostru de viata, de la vestimentatie la decoratiuni, verdele Greenery poate fi elegant, feminin, serios, sporty, casual si fara doar si poate, sexy. Am cautat cele mai frumoase rochite in culoarea anului 2017, in magazinele online, si iata-le: 1. Aceasta rochie sporty, cu topul gen maiou si un mic drapaj in partea inferioara poate fi purtata la plaja sau sport, cu accesorii inspirate de anii ’80. Rochie de vara: 64,90 lei 2. Culoarea tare si decupajele sexy, alaturi de lungimea midi si tricotajul lejer fac din aceasta rochie urban-casual, o varianta chic de purtat cu bocanci, botine sau pantofi-sport. Rochie midi: 119 lei 3. Greenery, desi pare o varianta destinata tinutelor de zi: office si casual, este perfect si pentru rochiile de cocktail. Acest model cu decupaje este extrem de sexy si poate fi spectaculos alaturi de accesorii metalice. Rochie bodycon: 1072 lei 4. Verde crud + paiete lucioase + decolteu revelator = varianta ideala de a fi in centrul atentiei la o petrecere sau ocazie speciala. Rochie cu paiete: 339 lei 5. Acest model de rochia din dantela, croita usor retro, eleganta si feminina, cu talia accentuata si in silueta “A” e o optiune ladylike. Poart-o casual cu botine Boho, la birou cu balerini si seara cu tocuri nude. Rochie din dantela: 224,99 lei 6. Imbinand doua trenduri puternice ale sezonului viitor – culoarea si elementele de croiala (volanele in zona umerilor) aceasta rochie e varianta perfecta pentru un outfit de zi. Ce zici, asa-i ca te vezi pe faleza in rochia aceasta, la vara? Rochie cu volan: 249 lei 7. Una dintre cele mai confortabile rochii este rochia croita drept, tip-sac. Acest model cu un usor drapaj, fluida si din tricot lejer se potrivese atat intr-un stil sporty cat si la birou, cu sandale-botina. Rochie: 134,50 lei Sursa Foto Front Page: pixabay.com