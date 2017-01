Sa va prezint ce inseamna sa-ti propui sa-ti construiesti viata bine. Cum arata un destin alcatuit din incercari meticuloae si atitudine pozitiva. Raluca Mohora este cum ar trebui sa fie oamenii din pr, publicitate si vanzari. Deschisi, colocviali si creativi. Intr-o zi si-a pus cap la cap ideea de a-si construi agentia proprie. I-a dat un nume, i-a dat viata si acum lucrurile, dupa cativa ani de munca, au capatat sens. Deci sa ve-o prezint pe Raluca Mohora de la Tonic Adevertising.

Interviu realizat de Radu Buzaianu

Cum te-ai hotarat ce vrei sa fii in viata, Raluca Mohora?

Cand eram mica sau mai mare? Cand eram mica… aviator era cel mai probabil. Pai cine nu striga: avion cu motor ia-ma si pe mine-n zbor sa ma fac aviator? Dar mai serios, m-am decis cand am inceput sa stiu ce inseamna sensul cuvantului a decide si cand am stiut ce inseamna sa alegi de bunavoie si sa iti placa ceea ce faci. Adica atunci cand aveam vreo 22 de ani si m-am angajat. Norocul meu a fost ca am intrat in domeniul publicitatii cum este numit la modul general. Si mi-a placut foarte mult.

Ce a fost cel mai greu la inceput?

Nu o sa-ti vina sa crezi, dar nu mi se parea greu sa stau pana la 12 sau 2 noaptea la munca si nici sa invet excel intr-o saptamana- (toti pe un calculator) si nici power point in 2 zile. Nu, greu a fost sa dovedesc familiei ca nu fac o trasnasie pentru ca, dupa ani de zile de studiat chimie si biologie, m-am apucat de un lucru serios. Cum cum… nu mai vreau sa fiu profesoara la Ploiesti? adica li se parea un pic neserios.

Cand ai avut prima oara impresia ca-ti iese, ca esti pe drumul tau?

Nu vreau sa traiesc din impresii. Vreau sa traiesc din lucruri concrete pe care sa le fac bine. Ma ambitionez sa fac o munca cinstita, curata si care sa aiba rezultate bune: stiu ca cere timp. Probail ca unii au dezolvat afaceri precum Greuceanu – au crescut intr-un an cat altii in 10, eu nu.. dar zic ca daca esti serios, trebuie sa razbati.

Ce abilitati ai constat ca trebuiesc sa poti sa traiesti in vanzari?

Sa traiesti in vanzari… da, este amuzanta, dar buna exprimarea ta. Trebuie sa fii perseverent – asta stie toata lumea. Dar ce as zice eu in plus, sa nu promiti ceva ce stii ca nu poti face, pentru ca intr-o buna zi vei ajunge sa constati ca nu poti indeplini ce ai zis si nu prea este bine.

Cum arata ziua in care te hotarasti sa lucrezi pentru tine, deci sa-ti faci singura o firma?

Eu ma decid repede. Nu mai concorda pozitia mea cu dorintele si atunci m-am desprins brusc de ceea ce facem. Am cam luat-o de la zero, dar mi-a prins bine.

Cat timp ai avut impresia ca nu o sa-ti iasa?

Nu am avut aceasta impresie…daca ai un cap, doua maini, picioare si vrei sa muncesti, cred ca trebuie sa iti iasa treburile pe care ti le propui. Eu ma ambitionez sa fac multe lucruri pe care nu ti le-ai imagina ca le fac… de exemplu pe langa firma am o livada si o mica vie. Asta inseamna sa ai vointa, sa vrei sa faci lucruri si sa iti placa… pentru ca de multe ori imi este greu, dar incerc sa nu ma las.

Si, sa te intreb si invers: ce inseamna sa reusesti in domeniul acesta in care ti-ai construit propria firma?

Acesta este o intrebare dificila… este ca si la tine, la radio, si probabil in multe alte domenii… iti trebuie mobilizare in fiecare zi- deci efort, iti trebuie pasiune- deci si nitica nebunie, iti trebuie rabdare- si asta cere timp.

Mandra de tine, profesional discutand, cand ai fost?

Eu sunt cam autocritica… nu prea imi place sa ma laud… dar cand aud de la cunoscuti vorbe de lauda, ma bucur, na, ca orice om.

Dezamagita de tine cand s-a intamplat sa fii?

Cand sunt prinsa in capcane din cauza naivitatii mele… sunt prea naiva si idealista si increzatoare de multe ori.

La peste zeci ani de cand ai plecat in cariera asta, cand te gandesti la ce-ti doresti, la ce te gandesti?

Sa stii ca sunt peste 10, adica 18. Imi propun sa fac lucuri bune si foarte bune, sa cunosc oameni si locuri, sa ma bucur de munca, dar si de zilele libere si sa am cat ai multi colegi alaturi de mine la Tonic advertising… .

Sursa foto: Facebook