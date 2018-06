Daca vrei sa inveti lucruri noi, sa dezlegi mistere, sa primesti raspunsuri la anumite intrebari importante despre lume sau sa descoperi lucruri de care nici nu aveai habar, atunci urmareste documentarele din lista de mai jos si pregateste-te sa ramai cu gura cascata. De la stiinta, arta, univers sau religie, la mancare, crima si povesti de viata, totul in cele mai bune productii realizate vreodata si pe care merita sa le vezi.

Cele mai interesante documentare pe care merita sa le vezi

1. The Story of God with Morgan Freeman

Lasand la o parte faptul ca sunt absolut fascinata de vocea actorului Morgan Freeman, Povestea lui Dumnezeu este un documentar absolut interesant si captivant. Morgan Freeman este calauza ta in jurul lumii, explorand diferite culturi si religii in incercarea de a gasi raspunsuri la unele dintre cele mai arzatoare intrebari care au obsedat omenirea: Cine este Dumnezeu? De unde venim? Ce se intampla atunci cand murim? De ce exista raul?

2. Particle Fever

Pentru ca ma fascineaza stiinta si tot ce are legatura cu misterele Universului, Particle Fever este unul dintre documentarele mele preferate. Ce ar fi daca ai putea sa privesti cum Edison a pornit primul bec sau cand Franklin a vazut prima scanteie de electricitate. Documentarul urmareste povestea a sase oameni de stiinta in timpul lansarii Large Hadron Collider (cel mai mare si mai puternic accelerator de particule) marcand inceperea celui mai mare si costisitor experiment din istoria planetei. Oamenii de stiinta isi unesc fortele in cautarea unui singur scop: sa recreeze conditiile care au existat doar cu cateva momente dupa Big Bang, explicand eventual originea tuturor materiilor. O poveste fascinanta din care veti afla amanunte inedite si mai putin cunoscute despre modul in care s-a dezvoltat viata pe Pamant.

3. Cooked

Privit prin prisma celor patru elemente naturale- foc, aer, apa si pamant – Cooked este un documentar interesant si convingator despre evolutia a tot ceea ce inseamna produse alimentare pentru noi, prin istoria alimentatiei si a capacitatii universale a acesteia de a ne conecta. Documentarul aduce in prim plan nevoia noastra primara de a gati, si face o reintoarcere la traditiile noastre pierdute, dezvaluindu-ne o legatura profunda si semnificativa cu ingredientele si tehnicile de gatit pe care le folosim.

4. Making a Murderer

Un documentar de exceptie care te tine cu sufletul la gura si iti dezvaluie niste lucruri terifiante despre societate si despre injustitia sistemului judiciar. Realitatea este de multe ori diferita de ceea ce vedem la televizor si de ce ar vrea sa transmita sistemul judiciar american, mai exact, ca fiecare acuzat este cercetat ca fiind nevinovat pana la proba contrarie. Documentarul prezinta povestea cutremuratoare a lui Steven Avery care a petrecut 18 ani intr-un penitenciar pentru asalt si tentativa de omor, fiind nevinovat. Dupa ce a fost exonerat si a dat in judecata politia, castigand procesul, a devenit tinta imediata a acestora.

5. Minimalism: A Documentary About the Important Things

6. Icarus

Nu avem nevoie de prea multe lucuri pentru a fi fericiti si impliniti. Filozofia de la care porneste acest documentar este una extrem de interesanta si pe care eu una am inceput sa o iau in considerare din ce in ce mai mult. „Suntem intr-o continua vanatoare” asa incepe, lucru care, daca stam sa ne gandim putin este foarte adevarat. Traim intr-o epoca a consumerismului in care ne dorim intotdeauna mai mult chiar daca ne este necesar sau nu. In documentar sun intervievati oameni care au abordat acest stil de viata minimalist si care dezvaluie cat de mult li s-a schimbat viata.

Printre cele mai bune si mai interesante documentare realizate vreodata se numara si Icarus, care a castigat un Oscar in 2018. Documentarul aduce in prim plan sistemul de dopaj institutionalizat din Rusia si este bazat pe dezvaluirile lui Grigor Rodcenko, fost spion si director al laboratorului antidoping de la Moscova. Documentarul readuce in atentia noastra un adevar crud si trist in acelasi timp conform caruia peste 1000 de sportivi rusi au beneficiat de un program de dopaj „sponsorizat de stat”.

7. Cosmos: A Spacetime Odyssey

Documentarul este inspirat din celebrul show din anii 80 „Cosmos: A Personal Voyage” si il recomand din inima. E o calatorie interesanta in Univers, prezentand evolutia acestuia pe intelesul tuturor.

8. Into the Abyss

Povestea acestui documentar este una cutremuratoare, in special in ceea ce priveste destinul celor doi protagonisti: un tanar condamnat la moarte pentru o crima savarsita in urma cu zece ani si un altul condamnat la inchisoare pe viata. Into the Abyss este construit in jurul conversatiilor atat cu cel condamnat la moarte, cat si cu cei afectati de crima sa, pentru a intelege de ce oamenii si statul aleg sa omoare. Scopul documentarului este analizarea motivatiilor si consecintelor crimei si la raspunsul la violenta tot cu violenta.

9. Avicii: True Stories

„Toata lumea l-a cunoscut pe Avicii, dar foarte putin oameni l-au cunoscut intr-adevar pe Tim.” Un documentar emotionant despre cariera incredibila a talentatului Dj, care dezvaluie laturile mai putin cunoscute ale acesteia si luptele pe care le-a avut de indurat. R.I.P Avicii

10. Into the Inferno

Un documentar care m-a suprins extrem de placut si nu ma asteptam sa imi placa chiar atat de mult. Into the Inferno este o calatorie fascinanta in lumea vulcanologilor care prezinta imagini si informatii inedite despre activitatea vulcanica, povestile oamenilor care traiesc cu amenintarea unei eruptii spectaculoase si distrugatoare si despre modul in care vulcanii au scris istoria lumii in care traim.