Cartile sunt acele portaluri magice prin care reusim sa calatorim in alte lumi extraordinare si totodata sa calatorim cat mai adanc in interiorul sufletului nostru, sa ne descoperim temerile, echilibrul si puterea de a ne transforma viata asa cum ne dorim.

Recomandari: 20 de carti deosebite pe care merita sa le citesti

O carte deosebita din care fiecare dintre noi avem ce invata, indiferent in ce etapa a vietii ne aflam. O carte care te ajuta sa te cunosti mai bine, sa gasesti un echilibru emotional care sa iti permita sa traiesti mai fericit, mai liber si sa construiesti relatii mult mai sanatoase cu cei din jurul tau. Despre cum esti tu, cum te arati lumii si ce poti sa devii. Invata sa inaintezi pe calea stimei de sine, sa ai mai multa incredere in tine, sa te accepti si sa te iubesti cu tot ce reprezinti tu.

Cartea lui Liane Moriarty este un bestseller international, vandut in milioane de exemplare si care a fost adaptat intr-un serial pe HBO, avandu-le in rolurile principale pe Nicole Kidman, Reese Witherspoon sau Shailene Woodley. Romanul este unul inedit si, mai mult decat atat, extrem de actual. Autoarea reuseste sa creeze un tablou al societatii de astazi, in care ideea de perfectiune este “culoarea” principala. Familiile aparent perfecte ascund cele mai intunecate secrete. Cartea prezinta povestea a trei femei, aparent obisnuite, care par a avea niste vieti perfecte. Cele trei ajung prietene bune, iar pe masura ce actiunea inainteaza aflam ca niciuna dintre ele nu are un trai atat de perfect pe cat vor sa arate.

Fiecare aven in noi un copil invizibil, o parte a sinelui nostru care a suferit in perioada copilariei de pe urma unor neajunsuri, a unor nevoi nesatisfacute sau a unor parinti care n-au putut sa fie cu adevarat prezenti. Exista un mecanism care scoate la suprafata acest copil interior, in momente de stres si de tensiune, sub forma unor reactii necontrolate, neprelucrate la nivel constient. O carte care pe mine m-a ajutat sa ma intelg mai bine, sa imi dau seama mai bine ce se intampla in sufletul meu si ce rani incercam sa evit. Cartea lui Gaspar te ajuta sa te vindeci emotional si sa incepi calatoria catre stabilirea unei relatii frumoase si implinite cu copilul din tine prin constientizarea si depasirea propriilor traume.

O carte pe care e bine sa o ai langa tine si sa citesti din ea de fiecare data cand te simti trista, cand simti ca nu meriti mai mult, cand crezi ca totul in jurul tau se naruie. Dorinta de a parcurge fiecare rand creste o data cu lecturarea citatelor care poate la prima vedere par niste clisee dar, cu care vei rezona din prima clipa, iar povestile in sine sunt prezentate sub forma unui monolog si te vor face sa reflectezi asupra lucrurilor care s-au intamplat si se intampla in viata ta.

Sunt convinsa ca fiecare dintre noi si-ar dori sa aiba super-puterea de opri timpul. Cartea lui Matt Haig este o poveste de dragoste care dainuie peste secole intre un barbat pierdut in timp si o femeie care il poate salva, dar si o lectie despre zecile de vieti de care ai nevoie ca sa inveti sa traiesti cu adevarat.

Oare are dreptate Seth Godin? Vrei sa fii autentic? Vrei sa dansezi dupa propria ta muzica? Citeste aceasta carte, apoi mai citeste-o o data, e plina de idei inteligente pentru oameni inteligenti. Ce anume se asorteaza cel mai bine cu fericirea? Bogatia? Semnul zodiacal? Frumusetea? O carte interesanta care ne arata ca indiferet de venituri, de rasa ori de locul de pe pamant in care traiesc, oamenii devin fericiti cand ii lasam sa aleaga dintre lucrurile importante pentru ei.

O carte pe care am citit-o pe nerasuflate si care m-a rascolit sufleteste, dar pe care o recomand din toate punctele de vedere. Ce anume va lua locul razboiului, foametei si molimelor in agenda omenirii? Ce destin vom alege pentru noi insine, ce scopuri vom stabili? Autorul exploreaza proiectele, visurile si cosmarurile care ne vor marca viitorul, omul va incerca sa devina asemenea zeilor, invingand moartea si creand viata artificiala?

Romanul celebrului scriitor american, Anthony Doerr, urmeaza vietile a doua personaje, Marie-Laure, o tanara frantuzoaica oarba si Werner, un orfan de origine germana, care ajung sa se intalneasca in timp ce amandoi incearca sa depaseasca suferinta fizica si psihica indurate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Dincolo de farmecul incredibil al naratiunii, vei regasi un mesaj legat de importanta solidaritatii si a iubirii aproapelui.

Tu ai prefera sa iti petreci tot restul vietii intr-un lung concediu sau muncind asiduu si concentrat? Daca ai avea doar doua variante, ai alege o viata relaxata si usoara? Sau o viata in care muncesti in fiecare zi, urmarind obiective clare si facand mereu eforturi pentru a-ti indeplini scopurile? Daca vrei sa descoperi care sunt componentele necesare unei vieti implinite si fericite iti recomand cu drag aceasta carte fascinanta. Te va invata sa iti asculti sufletul si mintea si cum sa alegi experientele care te ajuta sa iti construiesti un drum plin de satisfactii si de sens.

O data cu succesul cartii Inainte sa te cunosc, care a avut parte si de o adaptare cinematografica de exceptie, Jojo Moyes s-a transformat in una dintre cele mai populare autoare. Cartea de care voi vorbi aici, Fata pe care ai lasat-o in urma, ne spune povestea captivanta a doua femei extraordinare despartite de un secol, dar care au ceva unic in comun, si anume, lupta pentru ceea ce iubesc cel mai mult. Doua femei, doua epoci si doua contexte sociale profund diferite, doua vieti paralele. Romanul are loc pe aceste doua linii narative, care in mod continuu se amesteca pentru a compune un puzzle complex de sentimente care au ca rezultat modificari ce duc la un final total diferit de ceea ce te-ai fi asteptat la inceputul povestii.

Cum sa ajungi la cea mai buna varianta a ta cu puterea gandurilor? Conform celor mai noi studii, gandul poate fi transformat in realitate, cu conditia intelegerii adecvate a puterii de care dispunem. Felul de a fi, obiceiurile nocive, sentimentele toxice, toate acestea trebuie lasate in urma. Suntem creatorii propriului destin, ajutati de o forta universala pe care trebuie doar sa o descoperim si sa ne folosim de ea.

Un thriller psihologic de exceptie care te va tine in suspans pana la ultima pagina. Paula Hawkins, autoarea bestseller-ului Fata din tren (a carei ecranizare cinematografica a avut parte de acelasi succes), revine cu un roman deosebit atat din punct de vedere al naratiunii, cat si al povestii. Un roman alert, provocator, ce analizeaza caracterul iluzoriu al emotiei si al amintirii, precum si modul tulburator in care trecutul se poate insinua in prezent. Finalul este unul la care cu siguranta nu te vei astepta nicio clipa.

Povestea romanului este una emblematica pentru destinul femeilor din Iran. Evenimentele debuteaza in anul 1979, cu putin inainte de revolutia iraniana si se concentreaza asupra vietii unei femei obligate sa se descurce singura, cu trei copii, intr-un oras dezbinat de conflicte politice si religioase, aflat intr-o permanenta stare de instabilitate si nesiguranta. Masumeh este maritata cu forta, iar treptat descopera ca sotul ei are cu totul alte preocupari decat familia si ca idealurile si obiectivele sale politice ii pun viata in pericol, fortand-o sa traiasca intr-o continua stare de ingrijorare si neliniste.

Una dintre acele carti psihologice fabuloase pe care o data ce ai inceput sa le citesti cu greu o mai lasi din mana. Cartea imbina perfect psihologia, filozofia si literatura si ofera o viziune curajoasa asupra mortii si impactului pe care o are aceasta in viata noastra. Yalom incearca sa te ajute sa iti descoperi conceptiile legate de moarte si face ca ideea mortii sa devina un lucru care sa nu te faca lipsit de speranta, ci din contra, sa te elibereze si sa te ajute sa iti traiesti viata din plin.

O carte deosebita la care te vei gandi mult timp dupa ce ai terminat-o. Volumul este structurat in asa fel incat pe masura ce parcurgi povestirile, te scufunzi si mai tare intr-o lume cu accente fantastice, absurda, plina de superstitii, de ganduri care se tot incolacesc si se separa. Personajele ajung sa fie de la barbati “normali”, parca scosi din tabloul vietii de zi cu zi, mintiti, inselati sau pur si simplu dezamagiti de femei “normale”, la barbati a caror existenta in sine este un mister, ale caror interactiuni cu femeile care le ies in cale sunt marcate de intamplari aflate deasupra intelegerii umane.

Personajul principal al cartii lui Coelho, care este mult diferita de restul cartilor sale, este fascinanta dansatoare Mata Hari, judecata, condamnata si executata pentru spionaj in anul 1917. In Olanda, in anul 1875 se naste cea care avea sa devina o personalitate extrem de vizibila a lumii artistice si mondene a Europei din acele vremuri. Dupa un prolog de inceput (executia dansatoarei-spioane) Coelho revine in timp la inceputurile biografiei Margarethei Geertruida MacLeod pe numele ei adevarat. Stilul lui Coelho se bazeaza pe un presupus jurnal scris de de aceasta in inchisoare, in care eroina isi descrie trairile.

Tudor Chirila este un povestitor genial si un scriitor suprinzator, care se exprima cu aceeasi usurinta in proza sau in versuri si ale caror randuri tradeaza o sensibilitate pe care putini i-o banuiesc. Tudor foloseste deseori dedublarea pentru a exemplifica o idee. Iubirea este pusa la rang de arta, de sentiment etern si nemuritor. Mesajul lui? Cel mai important e sa iubesti si sa fii liber.

O carte de spiritualitate extrem de interesanta care ne spune ca exista intodeauna un motiv pentru a fi recunoscatori si ca obstacolele sunt doar niste ocazii favorabile. Autorul se foloseste de povestea unui actor de comedie si a mentorului sau pentru a ne arata calea catre bucurie si speranta.

Una dintre cartile mele preferate ale autorului in care vorbeste despre miracolul petrecut cu mai mai bine de un secol in urma, care avea sa ii influenteze decisiv viata si scrisul, noaptea sa de foc. La 28 de ani autorul-personaj pleaca intr-o calatorie in Sahara impreuna cu un prieten regizor, pentru a scrie un scenariu despre misticul Charles Foucauld. In timpul expeditiei, se rataceste de grupul de excursionisti si de ghidul sau, find nevoit sa petreaca o noapte singur in imensitatea muntelui Hoggar. Ramas fara mancare si fara apa, in frigul noptii desertice, simte cum se desteapta in el o forta arzatoare care-i da increderea ca nu totul e pierdut. Ce este insa focul pe care l-a trait ca pe o imensa impacare, libertate si bucurie salvatoare?

Cum am juns sa ne indepartam atat de mult unii de altii, cum am ajuns sa comunicam atat de superficial cand ne intalnim si cum s-a intamplat de ne-am inchis emotional atat de mult incat ni se pare atat de greu sa ne deschidem sufleteste. Un ghid valoros pentru oricine doreste sa examineze caile de integrare a cunostintelor despre chakre in propria viata si sanatate. Iti vei descoperi corpul subtil si campul de energie si vei afla cum sa vindeci blocajele, vei intelege cum functioneaza kundalini si sistemul de chakre, vei invata cum sa mentii sanatos campul de energie.