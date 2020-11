Aranjamente speciale pentru un Crăciun de poveste

Alege să îți decorezi casa de sărbători cu ajutorul unor aranjamente florale superbe !

Crăciunul se apropie și știm cu toții câte lucruri trebuie să facem în această perioadă din an: curățenia de iarnă, cina pentru Ajunul Crăciunului, dar și decorarea casei în spirit de sărbătoare. În fiecare an, atunci când se apropie sărbătorile de iarnă, întreaga familie caută cele mai potrivite decorațiuni pentru a-și împodobi casa. Anul trecut am găsit câteva aranjamente florale care m-au surprins într-un mod extrem de plăcut și am decis să le împărtășesc cu voi.

4 aranjamente florale pentru un Crăciun de poveste

Aranjament de Crăciun luminat

Se spune că, de Craciun, nu trebuie să îți lipsească din casă bradul, însă dacă nu vrei neaparat un brad împodobit, optează pentru un aranjament din brad, cu mici globulețe și flori. Acest aranjament conține: 3 santini verde, 2 garoafe rosii, 3 garoafe albe, brad natural, gaspou, lumanare și globuri. Este perfect pentru momentele în care întreaga familie se strânge la masă și împărtășește bucuria sărbătorilor de iarnă.

Aranjamentul poate fi comandat aici.

Aranjament de Crăciun cu mere și trandafiri

Pentru că sarbatoarea Crăciunului este despre iubire și timp petrecut cu cei dragi, nu aveam cum să uitam de clasicii trandafiri roșii, pe care i-am pus alături de tradiționalul brad și de mere, într-un mini aranjament de masă. Acest aranjament este compus din: vas ceramic, mix brad natural și pin, trandafir, articole decorative.

Aranjamentul poate fi comandat aici.

Crăciunița (sau Cactusul de Crăciun) este, cu siguranță, planta vedetă a sezonului de iarna. Florile ei delicate, care se deschid în preajma sărbatorilor, o recomandă drept cadoul perfect pentru pasionații de plante. Acest Aranjament conține: 3 Crăciunite în ghiveci, coș de rafie.

Aranjamentul poate fi comandat aici.

Aranjament cu flori de Crăciun și ursuleț de pluș

Să ne bucurăm de flori, de culori, de brad, dar si de... copilărie! Oferă un aranjament de flori în spiritul Crăciunului și un ursuleț de pluș, pentru a da o tentă jucăușă cadoului! Acest aranjament este format din: 3 fire minirosa rosiu, 3 cupe cymbidium, 2 hypericum rosu, leucospermum, gerbera rosie, felii de lamaie decorativa, licheni, crengute, brad natural, accesorii de Craciun si vas ceramica.

Aranjamentul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Ricardo Esquivel, de la Pexels