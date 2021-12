Scrisoare pentru Mos Craciun de la cititoare: Draga Mosule, parca am uitat sa fim copii...

Pentru familia noastra Craciunul este special, de fapt toata luna decembrie, atat sotul cat si eu suntem nascuti in aceasta luna (eu chiar pe 24 decembrie), iar pe fetita o cheama si Stefania.

Ma numesc Mioara si sunt o cititoare Kudika. Nu imi place sa ies in evidenta sau sa apar in poze, am foarte putine fotografii cu mine. Insa, am si doi copii minunati care sunt incantati, chiar vrajiti de Craciun, mai ales fetita care este mai mare. Pentru familia noastra Craciunul este special, de fapt toata luna decembrie, atat sotul cat si eu suntem nascuti in aceasta luna (eu chiar pe 24 decembrie), iar pe fetita o cheama si Stefania.

Imi doresc un album cu toata familia pentru ca am realizat ca nu avem foarte multe fotografii toti, mai ales cu aceasta pandemie am iesit destul de putin, ca am pierdut din magia Craciunului, ca am uitat sa ne bucuram in familie, sa fim veseli. Eu mi-am dat seama marti, 30 noiembrie cand ne intoarceam acasa si fetita era incantata de luminitele din Bucuresti, voia sa asculte colinde, iar eu preocupata si cu toata agitatia cotidiana si toate problemele am refuzat-o. Atunci mi-am dat seama ca nu mai stiu sa ma bucur de sarbatori si le transfer starea mea si celor din jur, mai ales copiilor. Noi, adultii suntem focusati numai pe munca si pe ce avem de facut, dar am uitat sa fim copii.

