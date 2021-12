Daniela Gyorfi, cu gândul la mama sa. Ce sfaturi prețioase a primit vedeta de la cea care i-a dat viață

Daniela Gyorfi nu își poate opri lacrimile atunci când se gândește la mama sa. Femeia, care a încetat din viață în urmă cu câțiva ani i-a oferit vedetei sfaturi prețioase de viață.

Daniela Gyorgi a fost invitată recent într-o emisiune, unde a vorbit deschis despre dorul de mama sa, dar și despre cum se simte lipsa celei care i-a dat viață.

Vedeta a avut o relație specială cu mama ei și a povestit cum îi simte lipsa în fiecare zi. Daniela Gyorfi a suferit enorm în urma pierderii celei mai dragi ființe, iar timpul nu va putea acoperi niciodată golul din sufletul artistei.

Totuși, lecțiile pe care le-a avut de învățat de la mama ei îi alină și astăzi dorul Danielei. Cu puțin timp înainte de a pleca din această lume, mama vedetei i-a oferit câteva sfaturi prețioase de viață, pe care Daniela Gyorfi le respectă în continuare.

Artista a povestit cum mama ei a îndemnat-o să nu uite niciodată de unde a plecat, să lupte întotdeauna pentru visul ei și, poate cel mai important, să rămână un om bun, indiferent de greutățile vieții.

Sursă foto: Instagram

„Mi-a spus să nu uit de unde am plecat, să fiu o luptătoare și un om bun.(..) eu am fost o răsfățată până la 45 de ani(...) Căldura și siguranța, când stai lângă părinții tăi(...) Părinții sunt prelungirile tale, în momentul când nu îi mai, tu esti singur.(...) Ca mama ta nu este nimeni, niciodată nu va fi nimeni.(...) De când a murit ea eu nu mai sunt întreagă, nu mă mai regăsesc și nu mai am echilibru.” a povestit cu lacrimi în ochi Daniela Gyorfi.

Artista este astăzi o femeie puternică și datorită mamei ei, care a susținut-o și a încurajat-o necondiționat. Daniela Gyorfi a demonstrat de-a lungul timpului că poate trece peste orice încercare cu zâmbetul pe buze, asta și pentru că, undeva, acolo sus, are un înger păzitor care îi veghează fiecare pas.