Un nou scandal între Andreea Bălan și George Burcea. Artista, acuzații grave aduse fostului soț

Andreea Bălan și George Burcea sunt din nou la cuțite. Când fanii celor doi credeau că lucrurile s-au liniștit și că iertarea și-a făcut loc printre resentimente și acuzații, se pare că cei doi au pornit un nou val de reproșuri.

Andreea Bălan și George Burcea sunt din nou la cuțite. Deși povestea lor de dragoste a durat puțin, iar divorțul a fost ceva cu totul neașteptat care i-a adus multă durere artistei, cei doi au încercat să aibă o relație civilizată de dragul celor două fetițe pe care le au împreună, Ela și Clară.

La un moment dat, Andreea a declarat că l-a iertat pe fostul ei soț, însă anumite gesturi și comportamete la care George Burcea nu renunță o deranjează în continuare extrem de tare pe artistă.

Se pare că începutul de an le-a adus celor doi un nou motiv de scandal, asta pentru că actorul George Burcea o acuză pe mama fetițelor lui că ar fi jignit-o pe actuala lui iubită, Viviana Sposub. Actorul a mai declarat că a tot încercat să ia legătura cu Ela și Clara, însă fără niciun rezultat. La un moment dat, când Burcea a reușit să vorbească cu fetița cea mică la telefon, Viviana Sposub a luat și ea parte la conversație, moment în care Andreea Bălan ar fi intervenit. Ulterior, cântăreața ar fi închis telefonul deranjată de faptul că tatăl fetițelor ei nu își asumă pe deplin rolul pe care îl are și că în loc să se concentreze pe legătura dintre el și copii lui, o implică și pe Viviana Sposub.

"Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de sus (n.r. Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut”, a declarat George Burcea pentru Click.

Mai mult, actorul a declarat că Viviana Sposub le îndrăgește pe cele mici și că Ela și Clara vor să stea în preajma iubitei lui.

"Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu? Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. Unde-i vina? Că publicul larg nu vede… asta-i altceva.

Totuși, cel mai important lucru rămâne familia, iar în cazul meu cei doi copii și Viviana. Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică, căci într-o țară plina de atotștiutori, uneori îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc. Și asta doar că să-mi revin psihic și să-mi văd de treaba”, a mai adăugat George Burcea.

Andreea Bălan, acuzații grave pentru George Burcea

Andreea Bălan are o altă părere și spune că actorul nu se implică suficient în creșterea fetițelor. Mai mult, el le adoarme pe cele mici între el și Viviana în pat, lucru ce nu poate fi acceptat sub nicio formă de către artistă.

"De fiecare dată când cere să vorbească cu fetele (odată la 4 zile) o dă la telefon (n.r. pe Viviana Sposub) și e firesc că eu să nu accept asta și să închid. Ceea ce am făcut și de data asta. El trebuie să vorbească doar el cu fetele, nu să introducă terți în conversație. Dacă tot dă declarații, pai să spună că nu a plătit niciodată în 2 ani pensia alimentară.

De Crăciun nu le-a cumpărat absolut nimic fetelor nici anul ăsta, nici anul trecut. Când le ia pe fete le duce acasă la ea, lucru cu care eu nu sunt de acord. (…) Dacă le-a luat la el, a fost doar din bunăvoința mea, dar sub nicio formă nu am fost de acord să le ducă în alt apartament.

Pe telefonul meu e blocat de luni de zile, deoarece mi-a adresat foarte multe injurii, și cu fetele vorbește doar de pe telefonul mamei, unde a început și acolo să trimită sute de mesaje foarte urâte la adresa mea. Deci din momentul în care a instigat la violenta public acum 2 luni, el nu a mai luat fetele să doarmă peste noapte, deoarece este instabil (așa cum a văzut țoață lumea) și nu a respectat să doarmă acasă la el ci le-a dus la ea și au dormit 4 în pat (ceea ce este inadmisibil). (…) Omul minte cu tot cu nerușinare, bea încontinuu și sigur se mai droghează, că altfel nu avea acea ie;ire violentă de pe Instagram." , i-a spus Andreea Bălan unei prietene, conform aceleași surse citate.