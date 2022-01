Giulia Anghlescu, mai provocatoare ca niciodată! Uite ce sexy este artista la cei 37 de ani pe care îi are

Giulia Anghelescu nu se dă înlături de la nimic și recent le-a arătat fanilor o altă latură a sa, mai puțin cunoscută, dar extrem de interesantă. La 37 de ani, Giulia a pozat într-o ținută sumară și în ipostaze extrem de sexy, iar fanii au avut doar cuvinte de laudă asupra artistei.

Giulia Anghlescu este o mamă devotată, o soție iubitoare, o artistă talentată dar și o femeie extrem de sexy. Fanii vedetei au avut ocazia să vadă o altă latură de-a artistei, mai puțin cunoscută, dar foarte interesantă. La 37 de ani, Giulia este într-o formă de invidiat, cu un corp perfect lucrat la sală, dar și cu o energie irezistibilă, făcând-o pe artistă să fie una dintre cele mai provocatoare femei de pe Instagram.

Pozele pe care vedeta le-a postat recent au încins imaginația admiratorilor, iar Giulia a primit numeroase comentarii de laudă legate de fizicul ei. Internauții au apreciat curajul vedetei și nu au putut să nu observe grija pe care artista și-o acordă îngrijirii propriei persoane. La aproape 40 de ani, Giulia arată ca o adolescentă și pare că a găsit elixirul tinereții în ceea ce o privește.

"Febra de sâmbătă seara!", a scris artista în dreptul fotografiilor sexy pe care le-a postat pe social media.

Giulia Anghelescu, mândră de silicoanele sale

Giulia a declarat cu mândrie că își iubește corpul și că a apelat la o intervenție estetică, cea de mărire a bustului. Artista și-a dorit o schimbare majoră acum câțiva ani, așa că a apelat la ajutorul unui medic chirurg care i-a redat încrederea în sine și i-a făcut un implant mamar.

"A trebuit sa fac 2 copii ca sa ma simt cu adevarat bine in pielea mea. Atat! To all the badassmoms out there!!! Choose to feel good about yourself everyday!", a declarat artista în urmă cu ceva timp.