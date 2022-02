Suma impresionantă pe care o cere Ștefan Bănică pentru un singur concert! Artistul cere să fie cazat la hoteluri de patru stele

Ștefan Bănică are o întreagă echipă în spate, astfel că nu este de mirare că pretențiile sale materiale sunt ridicate. Artistul cere sume deloc de neglijat pentru evenimentele sale, dar și condiții excelente pentru toți colegii săi cu care urcă pe scenă.

Ștefan Bănică Jr. este un artist extrem de iubit, iar concertele sale sunt așteptate de la an la an. Show-urile spectaculoase pe care artistul le realizează cu fiecare ocazie strâng mii de oameni nerăbdători să îl vadă live pe Ștefan Bănică.

Artistul are o întreagă echipă în spate și fiecare dintre colegii săi sunt extrem de determinați să facă spectacole de calitate. Pentru că muncesc atât de mult, dar și pentru că publicul își dorește să audă live formația lui Ștefan Bănică, artistul are un tarif deloc de neglijat.

Conform playtech.ro, Ștefan Bănică Jr. cere pentru un singur concert suma de 11.000 de euro. Mai mult, artistul solicită pentru el și pentru întreaga sa echipă condiții de cazare de patru stele. Pentru evenimentele pe care le susține înafara Bucureștiului, Ștefan Bănică Jr. cere 1,5 euro pe kilometru și vrea să aibă mesele asigurate.

Totuși, restricțiile impuse de pandemie l-au împiedicat pe artist să concerteze atât de des precum o făcea înainte, astfel că este posibil ca tarifele sale să se mărească după încetarea stării de urgență.

Și alte vedete au tarife impresionante

Nu doar Ștefan Bănică Jr. are un tarif impresionant pentru aparițiile sale, dar și Andra și Horia Brenciu. Se pare că Andra cere 11.000 de euro plus TVA pentru un eveniment, plus cazare și masă pentru 16 persoane.

În schimb, Horia Brenciu are un tarif de cuprins între 10.000-14.000 de euro pe reprezentație, bani pe care îi împarte cu echipa sa formată din 9 persoane.