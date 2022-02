Cosmin Seleși, planuri mari după plecarea de la Antena1! Prezentatorul tv și-a descoperit noi pasiuni

Cosmin Seleși a uimit pe toată lumea când și-a anunțat plecarea de la Antena 1. Fostul prezentator tv are multe proiecte la activ și chiar și-a descoperit noi pasiuni de pe urma cărora profită din plin.

Cosmin Seleși prezenta alături de Alina Pușcaș una dintre cele mai urmărite emisiuni tv, "Te cunosc de undeva". Deși totul mergea perfect, Cosmin Seleși a ales să renunțe la colaborarea cu trustul Intact, iar vestea a uimit pe toată lumea.

După o perioadă de pauză în care vedeta tv s-a relaxat alături de familie, Cosmin Seleși s-a reapucat de treabă și a vorbit despre proiectele pe care le are în desfășurare. În prezent, îndrăgitul actor este ocupat cu trupa sa, Cosmin Seleși Band, cu care merge la diferite evenimente. În plus, el joacă în pelicula "Pup-o, mă!" de pe Netflix. În ceea ce privește televiziunea, Seleși are mai multe oferte însă nu se grăbește să ia o decizie acum.

"Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță dar momentan nu știu nimic sigur ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață. În plus, am început să facem filme cu Alin Pânc și Văru Săndel și avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în ‘Pup-o, mă 2’ și la teatru”, a declarat Cosmin Seleşi, potrivit click.ro.

Mai mult, actorul a primit o oferă din partea Teatrului Muzical Ambasadorii și a declarat că este o mare provocare pentru el și este gata să joace în spectacole.

"De ce Teatrul Muzical Ambasadorii? Pentru că este un teatru tânăr din punctul meu de vedere, e un teatru muzical, e o provocare pentru mine. Cred că arta spectacolului poate fi dusă și exploatată la maxim atâta timp cât ai în teatru și coregrafi, balerini, interpreți, cântăreți, și actori, Eu cred că împreună vom face niște proiecte minunate. Să ne ajute bunul Dumnezeu să scăpăm de pandemie odată și să se întoarcă încet, încet publicul în sala de teatru. Împreună cred că o să oferim tuturor spectatorilor care vor veni la noi la teatru spectacole minunate și pline de magie, magia teatrului”, a mai spus actorul pentru aceeași sursă.