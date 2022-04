Tu cu Ea, un statement muzical empowering de la MIRA și LORA. Un duo muzical cu un mesaj emoționant

MIRA și LORA au pregătit pentru public cea mai tare surpriză a acestei primăveri! Cele două artiste uimesc fanii cu o colaborare inedită și lansează o baladă emoționantă: „Tu cu Ea"

MIRA și LORA au pregătit pentru public cea mai tare surpriză a acestei primăveri! Cele două artiste uimesc fanii cu o colaborare inedită și lansează o baladă emoționantă: „Tu cu Ea". Compusă de către MIRA și LORA, alături de Bogdan Samoilenco, Bianca Dragomir, Marian „Johnny" Perdeleanu, Tomi Weissbuch, Renato și David Neamțu, „Tu cu Ea" reprezintă povestea pe care uneori femeile ajung să o trăiască atunci când iși dau inima pentru iubire, dar finalul nu este cel așteptat. „Eu singură, tu cu ea/ Erai cu altcineva" sunt versurile ce dezvăluie durerea și dezamăgirea provocată de o iubire neîmpărtășită, dar și dorința de a depăși această suferință și de a o lua de la capăt.



„Sunt foarte fericită de această colaborare mai ales pentru că în industria românească se întâmplă foarte rar astfel de colaborări. Îi mulțumesc LOREI că mi-a acceptat invitația de a cânta împreună această piesă, consider că vocea sa se potrivește perfect pentru acest single. Faptul că ducem mai departe acest mesaj, despre cât de puternice putem fi noi, femeile, dacă ne unim, face ca acest featuring să fie mult mai reprezentativ și cu însemnătate. Sperăm din suflet ca mesajul piesei să ajungă în sufletele celor care ne îndrăgesc muzica, dar mai ales în sufletele celor care au rezonat cu versurile", povestește MIRA despre „Tu cu Ea".



„De prima dată când am interacționat cu MIRA am simțit o energie bună. Oamenii frumoși și buni, care își muncesc talentul pentru evoluție, care sunt trup și suflet pentru muzică îmi intră repede în inimă. Mă bucură această colaborare, ador că e un duet între două fete și abia aștept să vă îndrăgostiți de piesa noastră dar și de clip", adaugă LORA.



Single-ul este însoțit de un videoclip regizat de către Kobzzon ce completează prin imagini emoția din spatele versurilor și dezvăluie o altă latură a celor două artiste. „Îmi place foarte mult cum a construit regizorul această paralelă dintre viața reală și transpunerea ideii de suflete rănite care ajung în același loc, rănite de același om", spune MIRA despre cel mai nou videoclip al său.



De-a lungul timpului, hiturile lansate de MIRA au cucerit topurile muzicale și inimile fanilor și au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube. Recent, MIRA a colaborat pentru prima dată cu Mario Fresh și au lansat „Deziubește-mă", o piesă sensibilă, plină de însemnătate, ce a fost și #1 în Pop Spatial Audio Playlist pe Apple Music.



În 2021, LORA a lansat single-uri de succes precum „Vrei să te mint", alături de Marius Moga, „La ușa ta" alături de Bere Gratis, dar și „Perfect defect", împreună cu F.Charm. În ianuarie, artista a lansat „Loc de 2",o piesă despre iubire, durere și nostalgii.