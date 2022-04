Ce sex va avea copilul Denisei Filcea și a lui Flick? Cei doi se pregătesc să devină părinți anul acesta

Denisa Filcea și Flick trăiesc o poveste de dragoste la intensitate maximă, iar lucrurile s-au mișcat extrem de repede între cei doi. De curând, Denisa Filcea a anunțat că este gravidă, iar fanii sunt curioși ce sex va avea copilul care urmează să vină pe lume în doar câteva luni.

S-au întâlnit, s-au plăcut, iar de aici lucrurile au avut o evoluție rapidă în ceea ce privește povestea de dragoste dintre Flick și Denisa Filcea. Cei doi au făcut pasul cel mare după doar câteva luni de relație și și-au legat destinele convinși că sunt suflete pereche.

În ultimii ani, Flick a trecut prin mai multe schimbări, iar cea mai mare este aceea că și-a întemeiat familia la care visa de ani buni. Denisa Filcea este femeia alături de care se vede o viață întreagă, iar din dragostea lor a apărut și rodul relației lor, un beeluș pe care viitoarea mămică îl poartă în pântece.

Cei doi au vrut să țină secret sarcina, însă burtica Denisei Filcea a devenit destul de vizibilă, așa că cei doi și-au anunțat fanii prin câteva fotografii speciale postate pe rețelele de socializare.

Recent, viitorii părinți au fost invitați în platoul emisiunii "Vorbește lumea", iar aici au fost întrebați despre sexul pe care viitorul bebeluș îl va avea. Se pare că nici Denisa și Flick nu știu încă, chiar dacă au fost de mai multe ori în cabinetul medicului pentru a-și vedea bebelușul la ecografie.

„Momentan nu am aflat dacă este băiat sau fetiță. Inițial, eu am spus să facem cum era mai demult, cum e în filme, când nașii îți spun dacă o să ai o fetiță sau un băiețel, să fie surpriză. După care, Sebastian a spus își dorește să știe, să se pregătească. Am mers să aflăm ce este, nu s-a putut. Am mai fost o dată, nu s-a putut nici atunci. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple!”, a declarat Denisa Filcea, la „Vorbește Lumea”.