Puya și Melinda, poveste de dragoste ca în filme! Cei doi pleacă împreună la America Express

Puya și soția sa, Melinda, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar împreună au trei fetițe. Acum, cei doi au acceptat provocarea de a pleca împreună la America Express, iar fanii îl vor putea vedea pe Puya într-o nouă ipostază.

Puya și Melinda Gârdescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani. Cei doi au format o familie frumoasă, iar cele trei fetițe pe care le au împreună le aduc multă împlinire sufletească. Din bad boy-ul de cartier, Puya s-a transformat într-un bărbat familist, extrem de grijiliu cu familia sa.

Încă de când Melinda avea doar 17 ani, ea și Puya sunt de nedespărțit. Acum, cei doi au acceptat provocarea de a participa împreună la America Express, iar fanii vor avea ocazia să cunoască o altă latură a artistului, dar să o și vadă pe cea alături de care Puya și-a întemeiat o familie.

„M-am gândit să văd dacă Americandrim-ul ăsta de care tot vorbește lumea e chiar așa cum se zice, așa că plec în @asiaexpressromania în perioada următoare. Și ca să nu mă fure vreo sud-americancă de pe acolo când fac autostopul, o iau și pe nevastă-mea cu mine. Dacă ne întâlnim pe stradă, să dați și voi o mână de ajutor 😅 🐣”, a scris Puya pe Facebook.

Puya și Melinda, poveste de dragoste din adolescență

Puya a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe soția sa, pe vremea când el cânta la un bal de boboci. Melinda era la liceu și prezenta evenimentul, iar la sfârșit organizatorii nu au mai avut bani să îl plătească pe artist.

„Ea prezenta Balulul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, a povestit Puya, potrivit spynews.ro

Între timp. Puya a devenit un familist convins și are mare grijă de fetele sale. Artistul se simte recunoscător pentru partenera sa de viață și este convins că parcursul său ar fi fost diferit dacă nu o întâlnea pe Melinda.

„M-am căsătorit, am făcut copii, o familie și, automat, am început să nu mă mai gândesc doar la mine. Așa am început să strâng bani. Că eu bani mai avusesem, da’ îi făceam praf mereu că, na, viața de rockstar cere sacrificii. Sunt sigur că dacă nu făceam pasul ăsta, eram vai de capul meu. Bărbații au tendința să copilărească până la adânci bătrâneți. Probabil d’aia eu mă joc cel mai bine cu copiii, nu ea”, a mai adăugat el.