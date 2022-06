Denisa Tănase, momente de panică în avion! Artista a povestit clipele de coșmar pe care le-a trăit la întorcea din Germania

Denisa Tănase călătorește destul de des cu avionul, asta datorită afacerilor pe care le are în străinătate. Cu toate că zborul cu avionul nu o înspăimântă, artista a trecut prin clipe de groază într-una dintre călătoriile sale recente.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Denisa Tănase a dat lovitura în afaceri, iar vedeta călătorește foarte mult în interes profesional. Cu toate că zborul cu avionul este floare la ureche pentru artistă, într-una din călătoriile sale recente, Denisa Tănase a trăit clipe de groază.

Vedeta se întorcea din Germania, acolo unde își promovează noua linie de cosmetice, iar vremea s-a schimbat brusc. Ea a tras o sperietură zdravană atunci când avionul a început să aibă probleme, fix cu puțin timp înainte de aterizare.

,,A fost rău. La aterizare am trecut chiar pe sub un nor foarte negru și cred că am trecut printr-o ploaie torențială pentru că se vedea ca o perdea întunecată și avionul a început să facă stânga, dreapta. Nu pot să vă reproduc sută la sută pentru că în momentul ăla de frică pierzi contactul cu realitatea și nu-ți mai aduci aminte exact. Eu mă țineam foarte strâns de scaun și involuntar am început să fac exerciții de respirație. Eram în spate și automat cred că am simțit chestia asta mult mai tare decât mijlocul și fața avionului.", a povestit artista, pe pagina sa de socializare.

Cel care îi este întotdeauna alături, ca și în cazul de față, este soțul vedetei. Bărbatul a fost cel care a liniștit-o pe Denisa Tănase și a reușit să o calmeze în acele clipe de panică extremă.

,,Sunt bine. Soțul meu călătorește peste tot cu mine. Mă întorceam din Germania, de la un eveniment, unde am aniversat un an de la lansarea pe piața locală a brandului personal de cosmetice.", a declarat Denisa, pentru click.ro.