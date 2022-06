Cum a reușit Monica Bârlădeanu, la doar 16 ani, să își ajute familia? După moartea tatălui ei, vedeta a vrut să își ajute frații

Monica Bârlădeanu a simțit din plin ce înseamnă greutățile vieții, încă din copilărie. Vedeta a fost nevoită să se angajeze de la vârsta de 16 ani pentru a-și ajuta mama și frații.

Monica Bârlădeanu este astăzi o actriță de succes, dar și o femeie frumoasă, dorită de mulți bărbați. Cu toate că are tot ce își poate dori, viața Monicăi Bârlădeanu nu a fost întotdeauna doar lapte și miere. Vedeta și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, iar din acel moment, ea a știut că trebuie să își ajute mama și frații.

Actrița s-a angajat ca ospătar la 16 ani, și chiar dacă programul de muncă era unul infernal, ea a știut că niciun sacrificiu nu este pre mare pentru a-i ajuta pe cei dragi.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus că ai trei copii.

Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, exact în vara din a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48, tu ştii ce înseamnă asta?”, a declarat Monica Bârlădeanu pentru Antena Stars.

Cu toate că prima ei experiență din câmpul mucii a fost una obositoare, vedeta a știut să extragă ceea ce este mai frumos din fiecare situație. Uitându-se în spate, celebra actrță este recunoscătoare pentru acea perioadă din viața ei și spune că a avut multe lucruri de învățat.

"Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu."