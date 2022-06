Cum a devenit faimoasă Cristina ICH? Bărbatul celebru care a ajutat-o să devină vedetă este cunoscut și peste hotare!

Cristina ICH este una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz, iar parcursul ei în online a fost de la început unul accelerat. Totuși, puțină lume își mai amintește de începuturile vedetei pe social media. Ea a fost ajutată să ajungă cât mai sus, iar succesul de acum a venit de la sine.

Cristina ICH este una dintre cele mai urmărite vedete din online, iar frumusețea sa hipnotizează oamenii din jurul său. Cu toate că acum are un succes nebun în online, vedeta nu uită de unde a plecat și își aintește cu mult drag de înceuturile carierei sale în online.

Cel care a făcut-o cunoscută în lumea online-ului este Matei Dima, iar împreună cei doi au realizat multe video-uri amuzante care au fost distribuite de mii de internauți, la acea perioadă.

"Eu nu am căutat celebritatea. M-a găsit, ca să zic așa. Celebritatea? Nu pot să zic că sunt celebră, dacă am ieșit din țară nu știe nimeni cine e Cristina Ich. La un moment dat, când l-am cunoscut pe Matei (n.r. – Matei Dima) și am început cu pași timizi, habar nu aveam. Mie mi se părea că nu știu să joc, oamenii au apreciat sketch-urile pe care le făceam cu el. Dar nu aveam idee ce fac, eram o fată, mă plictiseam, eram într-o relație. (…)

Făceam sketch-urile astea, râdeam cu Matei de dimineață până seara, era și Laura Giurcanu și multe alte fete, după care am vrut să pornesc pe cont propriu. Apoi am început să le povestesc fetelor tot felul de tâmpenii, experiențe… și am avut un așa succes. Oamenii îmi urmăreau sfaturile și toate filmulețele, aberațiile, nu aș putea să spun sfaturi, pentru că nu sunt în măsură. Dar le spuneam din experiența mea. Eu nu vorbeam din cărți, niciodată nu am vorbit din cărți. Le povesteam prin ce am trecut, ce mi s-a întâmplat. Multe fete au pus în aplicare sfaturile mele”, a povestit vedeta în podcastul lui Radu Țibulcă.

Cristina ICH, relație cu năbădăi

În cadrul aceluiași podcast, Cristina ICH a vorbit și despre relația pe care o are cu partenerul său de viață, Alex Pițurcă. Vedeta recunoaște că dacă nu l-ar fi avut pe micuțul Noah, cei doi nu ar mai fi fost acum împreună.

Nici celelalte relații ale Cristinei nu au fost prea liniștite, asta pentru că vedeta a mărturisit că toți foștii ei parteneri au înșelat-o.

"Dacă nu-l aveam pe Noah îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede. Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine.", a mai povestit vedeta.