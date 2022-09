Raluca Bădulescu și iubitul ei, relație de iubire ca în povești! Cu ce se ocupă tânărul de 26 de ani?

Raluca Bădulescu iubește din nou, iar dacă la început a preferat să își țină relația ascunsă, acum, vedeta nu mai are niciun motiv pentru care să nu se afișeze cu cel care i-a furat inima. Tânărul are 26 de ani și este medic!

Raluca Bădulescu și-a dat frâu liber iubirii și iubește mai puternic ca niciodată. Vedeta este îndrăgostită de noul ei iubit și nu ezită să le arate și celor din jur cât de fericită este la brațul partenerului ei.

După două divorțuri, de Vali Pungă și Florin Stamin, îndrăgita jurată de la Bravo! Ai stil și-a găsit liniștea ăn brațele lui Rareș, un tânăr medic de 26 de ani. Chiar dacă a suferit două dezamăgiri în dragoste, Raluca Bădulescu nu și-a pierdut niciodată speranța în iubire și în relații. Ea a rămas prietenă cu foștii ei soți și are relații bune cu cei pe care i-a iubit cândva.

„Când vreodată mi-am pierdut eu speranța, eu tot timpul am fost foarte bine, extraordinar de bine. Lucrurile se întâmplă pur și simplu. Eu cred în minuni, «in magic, i believe in love» și pur și simplu lucrurile se întâmplă! Eu nu cred în chestii pe care ți le propui, «acum mă duc să…», sau «acum urmează să mă îndrăgostesc». Eu cred că lucrurile trebuie să se întâmple firesc, întotdeauna trebuie să se întâmple firesc!”, a spus vedeta, pentru cancan.ro

Noul iubit al Ralucăi Bădulescu, Rareș, are 26 de ani și este medic anatomopatolog, nu estetician, așa cum s-a scris la începutul relației. Vedeta a vrut să clarifice acest lucru, adresând multe cuvinte apreciative față de cel care o iubește necondiționat.

„Nu mă bag peste deciziile lui, unu la mână, doi la mână, este medic anatomopatolog, nu estetician cum s-a mai vehiculat și nu mă bag peste deciziile lui! Este un tip absolutamente fantastic, care, din toate punctele de vedere, este «way beyond», așa că oricum vrea el e perfect!”, a mai mărturisit Raluca Bădulescu.

