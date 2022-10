Mihaela Borcea, viața de după divorțul de Cristi Borcea. Acționarul i-a lăsat pe mână toate afacerile familiei

Mihaela Borcea, prima soție a lui Cristi Borcea și-a deschis sufletul și a vorbit despre greutățile din viața sa, dar și despre cei trei copii pe care îi are cu fostul acționar de la Dinamo. Deși sunt majori, copiii Mihaelei Borcea sunt atent supravegheați de către ea și toți au înclinații către lumea afacerilor.

La 11 ani de la divorțul de Cristi Borcea, Mihaela îi conduce afacerile și se preocupă de bunul mers al lucrurilor. Mai mult, ea și-a implicat și copiii în afacerea de la malul mării, însă fiica cea mică, Melissa este pasionată de arhitectură și design interior.

Prima soție a lui Cristi Borcea recunoaște că a avut parte de multe dificultăți de-a lungul vieții, iar cel mai mare impas a fost momentul în care a fost intoxicată cu mercur, atunci când viața i-a fost pusă în pericol. Cu toate acestea, Mihaela Borcea a rămas încrezătoare în forțele proprii și a demonstrat că este o femeie cu adevărat puternică.

„Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că și ca antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani. Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața. Mai mult de atât nu cred că există.

Am trecut peste, iar acum, ultima, e recentă. După un proiect foarte greu, mi-am neglijat puțin sănătatea, imunitatea am avut-o la pământ, m-a lovit un Covid, nu am știut, nu l-am tratat, odată cu asta mi-am rupt și glezna, chiar înainte de a pleca în vacanță”, a mai spus prima soție a fostului acționar de la Dinamo.