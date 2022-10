Alice Cavaleru, momente de panică cu fetița ei, Algera. MIcuța a făcut septicemie la doar două săptămâni de viață

Alice Cavaleru a trăit momente de panică, imediat după ce a venit pe lume cea de-a două fetiță a sa, Algera. La doar două săptămâni de viață, micuța a fost diagnosticată cu septicemie, iar ea a trebuit să fie puternică pentru fiica ei.

Partenera de viață a lui Vladimir Drăghia și-a găsit acum curajul de a povesti toată întâmplarea prin care a trecut, iar acum, din fericire, micuța este bine.

„Viața reală de mamă nu e ca pe Instagram, doar cu poze frumoase și multe inimioare. Viața de mamă e cu bune și rele. Viața mea cu Alegra a fost cu bune și cu rele încă de când s-a născut, dar partea mai puțin plăcută am prefera s-o țin doar pentru noi la momentul respectiv. Acum simt că pot împărtăși cu voi lucrurile groaznice prin care tocmai am trecut.

Ea a continuat și a povestit că s-a îngrijorat într-o seară, atunci când micuței Algera i s-a umflat o parte din față. Alice a plecat în grabă la spital, acolo unde a stat internată cu fiica sa, iar micuța a primit tratament cu antibiotic.

"Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă. A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. M-am internat cu ea în spital spre dimineață, după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară. Diagnostic: parotidită infecțioasă, lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic.", a mai scris Alice Cavaleru.

Vedeta a mai spus că diagnosticul de septicemie a fost un șoc pentru ea, însă și-a ascultat instinctul de mamă. Vladimir Drăghia a fost cel care a încurajat-o, iar astfel, familia lor a trecut cu bine și peste acest hop.

"După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge. Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei. Am ascultat vorbele doctorului aproape înghețată. Îmi doream doar să fie ea suficient de puternică să treacă cu bine peste acest hop.

După ce a ieșit doctorul din salon, m-am dezmeticit și am realizat că asta înseamnă încă șapte zile fără Zora. Am simțit cum mi se rupe inima în două. Să fii mamă de doi copii și să poți sta doar lângă unul. Am cedat și în sfârșit am plâns. Mă simțeam captivă în acel salon, mă temeam mi-am pentru binele puiul meu mic și pentru inima frânta a celui mare.[...]

Am mers acasă, dar nu a fost deloc ușor. Zora răcise destul de rău între timp și trebuia să am mare grijă de ea. Alegra fiind deosebit de sensibilă în perioada administrării tratamentului. Am mers la tratament în fiecare dimineață și seară șapte zile, iar într-un final rezultatele au ieșit bine.”, a scris Alice Cavaleru pe rețelele de socializare.