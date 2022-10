4 motive pentru a-ți face timp să mergi pe jos

Într-o lume în care totul se mișcă parcă tot mai repede și în care suntem mereu pe fugă, cum ar fi să încetinim puțin ritmul și să reînvățăm să mergem? Descoperă patru motive care te-ar putea convinge să o faci și tu: ===▷▷▷

Ar trebui să mergem în fiecare zi, pentru echilibrul nostru mental și bunăstarea fizică. Din zorii timpurilor, omul a mers: pentru a găsi hrană și adăpost, pentru a descoperi noi teritorii. Când ai un copil, aștepți cu nerăbdare acest moment, cel în care va pune un picior în fața celuilalt și va face primul pas. Cu toate acestea, odată cu apariția mașinilor și a tehnologiei, folosirea picioarelor noastre pare să fi devenit „mai opțională” ca niciodată. Trebuie să inversăm roata... sau să ne aducem picioarele înapoi în prim-plan! Iată câteva motive pentru care ar trebui să ne educăm să mergem în fiecare zi.

Mersul pe jos: o activitate cotidiană

De ce să încercăm mereu să planificăm fiecare activitate într-un interval orar? Dacă am încetini puțin și ne-am permite să… mergem? Mergând cu copiii la școală, ieșind la o plimbare cu prietenii sau după o masă copioasă, care a inclus prea mulți cartofi prăjiți și carnatii de bere pe care îi consumi o dată la două luni. Vorbim pur și simplu de a ne deplasa din punctul A în punctul B. Ne-am obișnuit să sărim rapid în mașină, tramvai, metrou, în timp ce, de multe ori, avem de-a face cu distanțe scurte, care s-ar putea parcurge fără probleme cu cele două picioare. Desigur, am pierde minute prețioase... dar poate că am câștiga un moment de bunăstare.

Mersul pe jos: un moment prezent

Mersul ne pune față în față cu noi înșine, viteza noastră depinzând numai de noi și de cele două picioare. Ne facem timp să vedem ce ne înconjoară: natura, copacii, cerul, clădirile și casele frumoase, oamenii: copiii în drum spre scoală, adulți care își scot câinii la plimbare, tineri care aleargă. Schimbăm un zâmbet, revenim în contact unii cu alții și cu natura, pentru o scurtă clipă. Dintr-odată, lumea redevine altceva decât o goană nebună Și, deodată, este foarte posibil să realizezi că viața este frumoasă.

Mersul pe jos: o formă fizică de invidiat

Ne înscriem la sală, petrecem ore întregi alergând pe o bandă sau făcând exerciții cu diferite aparate. În cele din urmă, motivația scade, până se termină abonamentul sau ne-am atins obiectivele de fitness. Cu toate acestea, mersul pe jos nu necesită nicio cheltuială sau blocarea unei ore în programul de zi cu zi. Dacă se integrează ușor și devine parte din viața noastră, va avea multe beneficii pentru sănătate, în ceea ce privește circulația sângelui, digestia și chiar controlul greutății. Beneficiile mersului pe jos la nivel fizic sunt numeroase, fara a fi necesare perioade lungi de efort. Trebuie doar să reînveți cum să pui un picior în fața celuilalt, mai degrabă, decât să stai în mașină și mai ales, cel mai dificil lucru, să eliberezi 15 minute, ici și colo.

Mersul pe jos: un echilibru mental mai bun și creativitate sporită

Medicii pot prescrie acum pacienților plimbări pe jos în natură, pentru a scăpa de depresie. Dar, înainte de a te trezi în fața medicului tău, este ușor să descoperi că o plimbare în aer liber reduce stresul și anxietatea. Încetinind puțin ritmul cotidian, folosind mai mult picioarele și mai puțin mașina, privind la ce se întâmplă în jurul nostru, devenind conștienți de respirația noastră, ne liniștim și mintea. Evident, cu cât te îndepărtezi de zonele urbane, cu atât drumeția ta va avea un impact semnificativ. Cu toate acestea, chiar dacă este dificil să părăsești rutina zilnică, inclusiv mersul pe jos îți permite să-ți recapeți echilibrul mental. În plus, această activitate crește creativitatea, deoarece oamenii care ies afară, pentru a respira aer curat fie și doar câteva minute, pot găsi mai ușor soluții și pot fi mai creativi.

Mersul pe jos nu costă nimic, dar necesită timp. Timp care, de cele mai multe ori, ne lipsește. Însă cum ar fi dacă ne-am reorganiza viața, pentru a încetini puțin ritmul și pentru a ne folosi, din nou, prețioasele picioare?

Sursa foto: Shutterstock

Vizionare placuta