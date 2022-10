Cristi Minculescu s-a tuns și și-a făcut cont de TikTok. Uite cum arată acum solistul trupei Iris

Cristi Minculescu, solistul trupei Iris s-a reinventat la cei 63 de ani pe care îi are. De curând, el a renunțat la părul lung și și-a făcut cont pe TikTok.

Cristi Minculescu s-a reinventat și a adoptat un nou look. Solistul trupei Iris a renunțat la părul lung și a făcut mai multe schimbări în ceea ce îl privește.

Recent, artistul a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram, în care le arată internauților noul său look. Mai mult, el a spus că are un program aglomerat și că nu intenționează să ia vreo pauză, prea curând. Trupa Iris are evenimente de luni până duminică, lucru ce nu poate decât să îl bucure pe Cristi Minculescu.

„Am avut săptămâni cu show-uri de luni până duminică, fără pauză, dar nu ne plângem. Nu există loc în care să ne simțim mai bine decât pe scenă. A fost o vară plină, iar acum urmează perioada sărbătorilor de iarnă, care este la fel. Poate după Revelion să reușim să ne odihnim puțin. Mă simt foarte bine, într-adevăr, din toate punctele de vedere. Sunt plin de vitalitate și binedispus, mai ales că am și un nou look. Am luat cu asalt și TikTok-ul. Trebuie să mă urmăriți”, a spus Cristi Minculescu, pentru protv.ro.

Una dintre noutățile cu care artistul își surprinde fanii este apariția sa pe TikTok. Fanii artistului îl pot vedea, așader, într-o nouă postură, pe cel mai în vogă site de socializare.

Vizionare placuta