TELEVIZIUNEA E! FURĂ LUMINA REFLECTOARELOR ÎN EMISIUNEA RAISING A F***ING STAR DIN 6 NOIEMBRIE, ORA 22:30

De la podium până la studioul muzical, E! dezvăluie ce se află în culisele ascensiunii către celebritate în emisiunea Raising a F***ing Star, ce va avea premiera duminică, 6 noiembrie, de la 22:30.

Serialul urmărește patru familii cu părinți determinați și copiii lor, vedete în devenire. Odată cu ascensiunea rețelelor de socializare, faima este mai accesibilă ca niciodată, dar concurența este mai acerbă. Acești părinți nu se vor opri la nimic pentru a face din copiii lor cel mai mare nume al generației următoare.

FAMILIA SHEN

Din Orange County, California, surorile Chacha (10 ani) și Kennie (15 ani) caută faima în industria divertismentului cu ajutorul mamei lor Sam și a tatălui Phil. În calitate de director general al gospodăriei, planificator de evenimente și manager, Sam este o fostă dansatoare competitivă care a renunțat la cariera ei de dans și acum și-a pus toate visele în copiii ei. Sam gestionează cariera fiicelor ei și prezența pe rețelele de socializare, atrăgând o mulțime impresionantă cu abilitățile lor de actorie, dans, modeling și cântat. Când Chacha, care are un an foarte bun ca interpretă, are mai multe oportunități decât sora ei mai mare, inclusiv un videoclip muzical și o apariție la „Access Hollywood", Sam este pusă într-o poziție dificilă și trebuie să ofere celor două atenție egală nu doar ca mamă, ci și ca manager.

FAMILIA BROOKS

Mamă cu patru copii, Kia Brooks este liantul care ține familia unită. Pe lângă munca ei ca antreprenor în Atlanta, Kia se ocupă de următoarea mare vedetă a baschetului și hip-hopului, fiica ei în vârstă de 17 ani, Flau'Jae Johnson. Flau'Jae caută să ducă mai departe moștenirea regretatului ei tată, rapperul Camoflauge. Cu toate acestea, talentul ei nu se oprește în spatele microfonului, deoarece este și o jucătoare de baschet apreciată. Fiul cel mare al lui Kia, Tray, vrea și el să se remarce în industria muzicală, dar simte că mama lui este prea dedicată carierei lui Flau'Jae pentru a putea să o gestioneze și pe a lui. Cu o înțelegere de la o casă de discuri pe masă pentru Flau'Jae și un dezacord cu Tray, Kia și copiii ei trebuie să învețe să nu lase afacerile să interfereze cu familia.

FAMILIA BENSON / DEDMAN

Iubiți încă din colegiu, din Kentucky, Cool Benson și Kelly Dedman o cresc pe fiica Daelyanna în Los Angeles, cu speranța ca ea să devină următoarea vedetă din familie. La 10 ani Daelyanna este deja un actor-cântăreț-dansator, cu experiență de lucru în producții de teatru și filme. Ca și manager, Cool, dorește să o încurajeze pe Daelyanna să-și urmeze visele pe care el nu le-a realizat în copilărie. Cu toate acestea, pe măsură ce duoul tată-fiică lucrează la proiecte împreună, Cool trebuie să găsească echilibrul între a fi manager și a fi părinte, precum și să învețe să împărtășească lumina reflectoarelor.

FAMILIA BUNEVACZ

Născută și crescută în California, Breanna, în vârstă de 18 ani, este un supermodel în devenire. Crescând în spatele porților din Calabasas, Breanna are îndrumarea și sprijinul mamei ei, Jessica. Jessica este hotărâtă să o ghideze pe Breanna către o carieră de model de succes și profitabilă. Cu oportunitățile care încep să se alinieze, Jessica încearcă să-și orienteze fiica în direcția corectă, deoarece lipsa ei de entuziasm și atitudinea blazată o pot împiedica să ajungă la următorul nivel. Când o situație dificilă obligă familia să depășească schimbări drastice în viață, ei trebuie să muncească mai mult decât înainte pentru a se întreține reciproc.

"Raising A F***ing Star" este produs de World of Wonder cu Randy Barbato, Fenton Bailey, Tom Campbell, Darren Ward, Adam Karpel și Shannon Wilson în rolul de producător executiv.

Vizionare placuta