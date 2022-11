Momente de panică pentru Dorian Popa! Artistul a găsit un dispozitiv ciudat în mașina sa și a crezut că este urmărit

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști autohtoni, însă celebritatea de care se bucură are și dezavantaje. Cântărețul a avut recent parte de momente de panică,asta după ce a găsit un dispozitiv ciudat în ușa mașinii sale.

Dorian Popa se afla în mașină, atunci când a vrut să caute o amedă pe care a primit-o în Italia. În timp ce scotocea după respectiva hârtie, el a sesizat un dispozitiv bizar, care semăna cu obiectele de urmărire. Dorian Popa s-a îngrijorat imediat și a încercat să afle ce reprezintă dispozitivul necunoscut din mașina sa.

Mai mult, el voia să meargă chiar la secția de poliție pentru a descoperi cine vrea să îl urmărească și de ce.

”Astăzi, în mașină, căutam o amendă din Italia și nu o gpseam. Și, dintr-una în alta, zic hai să văd prin ușă dacă am pus-o. Caut în ușă și la un moment dat găsesc acest dispozitiv. Uitați-vă cum arată, fraților, scrie pe spate TeleTag. M-am gândit ce înseamnă, eu am airtag-urile de la Apple, care înseamnă GPS-uri portabile. M-am uitat pe spate, nu scria nimic, am văzut o serie aici. Am zis că cineva mă urmărește.

Cine vrea să știe unde stau, când sunt, unde sunt, ce fac. Am zis gata, mergem la poliție să întrebăm ce se întâmplă. Cori cică să luăm amprente. Ce amprente să luăm că m-am jucat cu mâinole peste tot pe el”, a spus Dorian Popa, pe Youtube.