Noi detalii despre starea de sănătate a lui Cătălin Măruță! Cum a decurs intervenția chirurgicală?

Cătălin Măruță a fost supus ieri unei intervenții chirurgicale de ruptură de ligamente încrucișate, iar cu mari emoții le-a mărturisit fanilor săi că s-a internat la un spital privat din Capitală. Mai mult, Andra a cerut să se interneze alături de soțul ei, pentru a-i fi alături în orice moment.

După ce prezentatorul tv a ieșit din sala de operații, el a făcut câteva mărturisiri despre intervenția la care a fost supus. Măruță a putut vedea toată intervenția, fără să simtă, însă, durere, pentru că medicii i-au administrat anestezie locală.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (...) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (...) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță, pe Instagram.