Georgiana Lobonț divorțează de soțul ei, după 8 ani de mariaj! Rareș Ciciovan și-a dorit separarea de mama copiilor săi

Georgiana Lobonț divorțează de Rareș Ciciovan, bărbatul alături de care a întemeiat o familie și care este și managerul său. Deși întotdeauna au părut familia perfectă, iar soțul artistei o însoțea la fiecare eveniment și o susținea din public, iată că povestea lor de dragoste a ajuns la final.

Rareș Ciciovan este cel care și-a dorit divorțul și a confirmat pentru spynews.ro că zvonurile din presă sunt adevărate. Tensiunea se cunoaște din declarațiile sale, însă momentan nu se știe ce l-a făcut pe managerul artistei să ajungă să ia o astfel de decizie radicală.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus soțul Georgianei Lobonț pentru Spynews.ro.